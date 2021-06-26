منتج آهل الآن بدون موافقة الكفيل 60 ألف ريال بلا فوائد عبر بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل الآن يمنح للعملاء السعوديين الحاصلين على تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية حيث يوفر البنك الكثير من التمويلات منها تمويل الزواج والأسرة والترميم وغيرها من القروض التي تخدم الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية من أجل توفير للسعوديين حياة كريمة وأفضل في المملكة ويمنح منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم لكل من يشغل وظيفة حكومية بالقطاع العام في المملكة فيمتاز الموظف الحكومي بتلك الميزة التي تسهل له الحصول على قرض آهل في المملكة ولكن باقي فئات المجتمع يطلب منهم موافقة الكفيل كشرط هام وأساسي عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية ويسمح بالتقديم عليه عن طريق رابط الحصول على منتج آهل الآن بدون فوائد أو بدون هامش أرباح مالية إضافية عبر بنك التسليف المعروف ببنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة لقبول تمويل منتج آهل

لكي يتم الموافقة على طلب تمويل منتج آهل في السعودية يجب في البداية التعرف على جميع الشروط والاحكام اللازمة للحصول على موافقة من أجل صرف قرض آهل الميسر من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية كما يلي بالتفصيل :

يجب أن يكون المتقدمين لطلب قرض منتج آهل مواطنين سعوديين الجنسية فقط لا غير ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يشترط منتج آهل توفير موافقة الكفيل أو الضامن لكافة الرجال أو النساء المتقدمين لطلب صرف التمويل بأستثناء فقط المواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي يقدم طلب قرض آهل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي.

العمر الذي يطلبه تمويل منتج آهل في المملكة يجب أن لا يقل عن 21 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير أما المتقاعد يصل إلى 70 عام.

لا يمنح منتج آهل لمن لا يقل دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي كشرط أساسي لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات الحصول على قرض منتج آهل في السعودية

أمتاز قرض منتج آهل في السعودية بتوفيره بدون كفيل لكل الموظفين بالقطاع الحكومي الحاصلين على الجنسية السعودية.

بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية أو أرباح بموافقة قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

فترة سداد طويلة الأجل يالتقسيط حتى 60 شهر خلال منتج آهل في السعودية.

أتاح بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل لكافة العملاء السعوديين الحاصلين على تمويل إجتماعي من البنك.

طريقة التقديم الإلكتروني على قرض آهل في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً

منتج آهل بالسعودية من أهم وأفضل التمويلات الميسرة للسعوديين في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً حيث يمتاز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما يمتاز بأن التمويل لا يحتاج إلى موافقة الكفيل السعودي لموظفي القطاع العام الحكومي بالمملكة كما يمتاز بأن التمويل بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح إضافي على المبلغ التمويلي المناسب للعميل وهناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل منتج آهل لذلك سوف نوضح طريقة التقديم على قرض آهل كما يلي بكافة التفاصيل: