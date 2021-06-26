نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العمل الحر بدون فوائد مالية لمدة خمس سنوات ومميزاته وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل العمل الحر بدون فوائد و بالتقسيط لمدة خمس سنوات، تسعى الحكومة السعودية دائمًا إلى العمل على توفير حلول تمويلية لمساعدة المواطنين السعوديين وخاصة العاطلين والمواطنين الراغبين في تحقيق مستوى معيشي أفضل داخل الأراضي السعودية، لذلك حرصت على إتاحة قروض تمويلية ميسرة و بالتقسيط المريح لمدة طويلة دون فوائد مالية، و من ضمن هذه القروض ما يُطلق عليه منتج نفاذ الذى يهدف بدوره إلى مساعدة الشباب العاطلين والذين يحرصون على تحقيق مستوى معيشي مناسب يواكب متطلباتهم المادية.

تمويل العمل الحر بدون فوائد مالية

أتاح بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية للشباب العاطلين والذين يرغبون في الحصول على قرض يوفر لهم مستقبل مشرق، افضل تمويل بالتقسيط المريح والمرن لمدة طويلة تصل إلى خمس سنوات بدون أى فوائد مالية، ووفر لهم خدمة فتح حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل العمل الحر ( منتج نفاذ ) تابع لبنك التنمية الإجتماعية بالسعودية، ويتميز بتوفير قروض مالية ميسرة وبالتقسيط المريح لمدة طويلة تصل إلى خمس سنوات بدون فوائد، حيت يتراوح مبلغ القرض ما بين ( 60 الف ريال سعودي حتى يصل إلى 150 الف ريال سعودي ).

شروط التسجيل للحصول على تمويل العمل الحر بدون فوائد مالية

لن يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من التمويل الحر المُقدم من بنك التنمية الإجتماعية، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، دون توافر بعض الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة للحصول على هذا التمويل، و من ضمن هذه الشروط والضوابط مايلي ذكره:

أن يكون المُستفيد من الموظفين والعاطلين السعوديين فقط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للحصول على التمويل الحر بدون فوائد مالية و بالتقسيط لمدة تصل خمس سنوات.

الالتزام بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح المحددة على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية بالسعودية.

يجب ألا يزيد دخل الموظف المُتقدم عن 14 الف ريال سعودي، حتى يتم الموافقة على حصوله على التمويل.

الحرص على توفير وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين الراغبين في الحصول على التمويل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لبنك التنمية الإجتماعية.

مميزات التمويل

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عقب الموافقة على طلب التمويل الحر، يسمح للمتقدمين التسجيل في التأمينات الإجتماعية و فتح حساب بنكي داخل المملكة.

التمويل بدون فوائد مالية لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يتيح لهم نظام الدفع الإلكتروني عقب الموافقة على طلب التمويل المُقدم.

يمنح تمويل نقدي مالي يصل إلى 60 الف ريال سعودي، بينما التمويل العيني يصل إلى 150 الف ريال سعودي.

رابط التقديم لتمويل العمل الحر

يشكل التمويل الحر بدون فوائد مالية، في تعزيز كفاءة الراغبين في الحصول على عمل حر ينمي خبراتهم ومهاراتهم من خلال أعمال ملائمة ومناسبة لميولهم ومتطالباتهم، لذا أتاح بنك التنمية الإجتماعية على توفير الموقع الإلكتروني الخاص له للتقديم من خلاله، حتى يُسهل على الراغبين في الحصول على التمويل الحر وبالتقسيط لمدة خمس سنوات بدون فوائد مالية، الدخول على الموقع الرسمي دون وجود اى عوائق تواجهه تعوق ذلك.