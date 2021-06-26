تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية ، ونريد أن ننوه بأن برنامج دعم ريف السعودية للأسر المنتجة ، يعد من أحدث واهم البرامج الداعمة للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية وصغار المزارعين ، والدعم الريفي هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المقدمة من الحكومة في المملكة والتي تعد أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومع العلم انه قد دعت وزارة البيئة والزراعة والمياه المواطنين داخل المملكة من المزارعين والاسر المنتجة من أجل ان يستفيدوا من الدعم المالي الذي يتم طرحه من خلال الحكومة السعودية، وكل هذا بشرط أن يكون النشاط متوافق مع القطاعات التي يرعاها برنامج دعم ريف.

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية ، ونريد أن نعلمكم أيضا بأن برنامج ريف هو أحد برامج التنمية الريفية ويملك أكبر ميزانية في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، ومن الجدير بالذكر أن دعم ريف يهدف الي تنمية منتجات الأسر المنتجة الريفية، وهذا من أجل أن تصبح منشآت متوسطة الحجم، وسوف تدخل أيضا هذه المنشآت الي سلاسل إمداد الأمن الغذائي الي جوار توفير فرص عمل كثيرة ، ومن خلالنا فسوف ننشر لكم جميع المستجدات التي يتم تحديثها فورا من خلال موقعنا ثقفني.

تسجيل دعم ريف للأسر المزارعين السعودية

تسجيل دعم ريف للأسر المزارعين السعودية ، ومن الجدير بالذكر لذلك أن التسجيل يتطلب في جميع قطاعات ريف الحصول على شهادة عمل حر وشهادة الأسر المنتجة، حيث يتم بذلك استحداث حوالي 16 ألف فرصة وظيفية.

خطوات التسجيل في دعم ريف

التسجيل في برنامج دعم ريف يكون من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية لريف.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة ابدأ بطلب الدعم.

وفي الأخير عليكم ملء الخانات بالبيانات المطلوبة.

عاجل تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية reef.gov.sa

عاجل تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية reef.gov.sa ، وعن بعض الشروط اللازمة للحصول علي الدعم فجاءت كالتالي :