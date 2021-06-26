طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد والخطوات بالتفاصيل

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طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد
أعلنت وزارة العمل السعودية عن أن إلغاء نظام الكفالة السعودي لا يعني إلغاء قيام صاحب العمل بتقديم بلاغات هروب ضد العمالة في حالة هروبه, ولك تم تقنين الأوضاع بطريقة أفضل تناسب الطرفين. أما عن شروط تقديم بلاغات هروب ضد عامل وافد فهي كالتالي:
- أن يكون التغيب أو الهروب لمرة واحدة فقط.
- أن يكون الوافد لديه إقامة سارية.
- ألا تقل مدة التغيب أو الهروب عن (15) يوم.
- يجب قيام احب العمل بتحري الدقة قبل تقديم البلاغ, وذلك لأن عواقب هذا البلاغ عنيفة جداً علي الوافد.
- أن يكون لدي صاحب العمل عنوان وطني ومسجل لدي البريد السعودي.
- ألا يكون العامل الوافد لديه تأشيرة خروج نهائي من المملكة.
- يجب أن تكون المنشأة التي يمل بها الوافد قائمة وتحت قيد العمل بالنشاط الخاص بها.
- ألا يكون هناك خصومة أي دعوات قضائية بين العامل الوافد وصاحب العمل أو المنشأة.
خطوات إلغاء بلاغ تغيب عمالة وافدة
- يتم الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.
- اختيار القسم الخاص بالجوازات.
- القيام بالضغط علي الاختيار الأخير الخاص بالتبليغ عن تغيب العمالة.
- سيقوم النظام بتحويل الصفحة إلى منصة أبشر الإلكترونية القسم الخاص بخدمات الأفراد.
- قم بتسجيل الدخول إلي المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.
- بعدها يمكنك تعديل بيانات التغيب أو الهروب.
ولكن وجب التنويه عن أنه في حالة رغبة الكفيل بإلغاء هروب أو تغيب عمالة وافدة فيجب عليه تعديل أو إلغاء البلاغ في خلال فترة لا تزيد عن (15) يوم وفي حالة عدم الإلغاء في هذا التوقيت فلا يمكن إلغاء البلاغ.
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