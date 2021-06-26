نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات الأكثر تسجيلًا بموسم الحج 1442 انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، صباح أمس الجمعة، المرحلة الثانية للتسجيل النهائي لموسم الحج عام 1442، كما كشفت عن نسبة الفئات العمرية المسجلة في الحج من الذين تقدموا لأداء المناسك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الراغبين لأداء الحج هذا العام.

الفئات الأكثر تسجيلا بموسم الحج 1442

أوضحت وزارة الحج، أن الفئات العمرية الأكثر تسجيلا ممن تقدموا لموسم الحج هذا العام، جاءت كما يلي:

الفئات العمرية من 31 إلى 40 هي الأكثر تسجيلًا بنسبة 38%.

ثم تلتها الفئات العمرية من 21 إلى 30 جاءت بنسبة 26%.

أما الفئات من عمر 41 إلى 50 فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 20%.

رابعا الفئات العمرية الأقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3%.

واحتلت الفئات العمرية الأكبر من 60 سنة أقل الفئات تسجيلًا للحج بنسبة 2%.

عدد الحجاح عام 1442

وحسب بيان وزارة الحج السعودية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد بلغ إجمالي عدد المسجلين في حج 1442هـ 558 ألفا و270 شخص، فيما بلغت نسبة الذكور 59% مقابل 41% إناث.

وأعلنت الوزارة انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي استمر 10 أيام؛ حيث بدأ التسجيل من الثالث من شهر ذي القعدة الجاري حتى أمس الأربعاء.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، انطلقت يوم 15 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.

السماح للمرأة بالحج دون محرم

وأوضحت الوزارة أنه يحق للراغبات في الحج ممن بادرن إلى التسجيل في المسار الإلكتروني، أداء المناسك دون محرم، وفق الآتي:

لا يمكن إضافة الخال أو العم كمحرم، إذ لا يتاح إضافة محرم سوى (الأب والأخ والزوج والابن). يمكن للمرأة إذا سجلت رغبتها في الحج من دون محرم، ورغبتها بالتعديل لاحقاً وإضافة محرم مسجّل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية. يمكن للراغبة الإضافة وتعديل بيانات المحرم عند ظهور نتائج المقبولين في الحج.

شروط التسجيل على المسار الإلكتروني

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أعلنت شروط قبول طلبات الحج وهي: