خطوات الاستعلام عن أحقية الحج 1442 عبر أبشر

كيفية الاستعلام عن أحقية الحج 1442 هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة المتكررة في أذهان العديد من المتقدمين للحج سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول أو الرفض في موسم الحج هذا العام حيث إن الحكومة السعودية أوضحت منذ فترة بإن الحج سيقتصر علي المواطنين والمقيمين فقط.

الاستعلام عن أحقية الحج 1442

تعتبر هذه الخدمة هي واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلي الأشخاص الذين قامو بالتقديم في المسار الإلكتروني للحج هذا العام وذلك لأن يحصلون علي نتيجة القبول بسهولة بأستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة فقط.

المستندات المطلوبة للتقديم علي الحج 2021

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي تطلبها وزارة الحج والعمرة من الأشخاص المتقدمين علي موسم الحج هذا العام وهذه الأوراق والمستندات تكون وفقاً للنحو التالي:

تعبئة نموذج طلب الحصول علي تصريح الحج.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدم للحج بقياس 4*6 بخلفية بيضاء.

إذا كان من المقيمين يجب إحضار صورة من جواز السفر وصورة ضوئية من الإقامة.

يجب تقديم تقرير طبي لوصف الحالة الطبية للمتقدم للحج وأيضاً فصيلة الدم.

توفير تقرير طبي للمتقدم يوضع عدم الإصابة بمرض الحمي الشوكية.

إثبات إن المتقدم للحج حصل علي جرعتين من لقاح كورونا.

يجب تقديم شهادة توضح التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

الاستعلام عن أحقية الحج 1442 من أبشر

يمكن إن تقوم بعملية الاستعلام عن القبول في موسم الحج هذا العام من خلال موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك من خلال القيام بمجوعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: