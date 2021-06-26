طريقة الاستعلام عن نتائج فرز الحج من بوابة المسار الإلكتروني الرسمية لموسم 1442

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول نتائج فرز الحج لموسم 1442، وذلك بعد الأنباء التي وردت من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إعلان أسماء الأفراد الذين وردت أسمائهم في الوزارة للقيام بأداء شعائر الحج للعام الحالي، مؤكدة على أنه من الممكن أن يقوم المواطنين المسجلين في الحج أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة بعد الانتهاء من الفرز من خلال بوابة المسار الإلكتروني الرسمية التابعة للوزارة، وهذا الأمر بالنسبة لحجاج الداخل المواطنين والمقيمين في المملكة.

الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442

من الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد أغلقت باب التقديم على الحج بالأمس أمام جميع الحجاج من الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني، مع العلم أن البوابة قد استقبلت ما يزيد عن 540 ألف تقديم من كل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك في الفترة من بداية التقديم على الحج وحتى اليوم الذي أغلق فيه باب التقديم في الوزارة، وقد أكدت مصادر موثوق بها أن التقديم المبكر على الحج لا يوجد له أي أولوية وأن الأمور متساوي للغاية بين الجميع.

طريقة التعرف على نتيجة الحج

سوف تقوم الوزارة بطرح نتائج فرز الحج من خلال بوابة مسار الإلكترونية حتى يتمكن الجميع من التعرف على موقفهم من القبول، كما أنه سوف يتم الإعلان عن الإجراءات الاحترازية التي يجب على كل فرد الالتزام بها بشكل كبير، حتى يتم تنظيم موسم الحج بطريقة مثالية، وسوف يتم العمل أيضاً على إرسال رسائل قصيرة على الجوال الخاص بالحاج تبشره بقبوله في موسم الحج للعام الجاري، وذلك بناءً على مجموعة من الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الحج موسم 1442