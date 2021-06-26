نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمره تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية في مسار الحج الإلكتروني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة التسجيل للمرحلة الثانية في مسار الحج الإلكتروني 1442، قد قامت وزارة الحج بالاعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في مسار الحج الإلكتروني عن العام الهجري 1442 ابتداء من أمس الساعة 2:00 ظهرا، وقد أكدت أيضاً أن القبول النهائي متوقف على توفير المتطلبات والمعايير والأماكن المتاحة، وسوف نتحدث من خلال هذا المقال على شروط وطريقة التسجيل للمرحلة الثانية.

عدد المسجلين في مسار الحج الإلكتروني لعام 1442

كان قد بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558.270 حاج، 59٪ منهم ذكور، و 41٪ إناث من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم تصنيف الفئات العمرية للمسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج على النحو التالي:

أقل من عمر 20 عاماً 3 %.

من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً 26 %.

وأيضاً من سن 31 عاماً إلى 40 عاماً نحو 38 % وهي اعلى نسبة من المتقدمين.

وعمر 41 عاماً إلى 50 عاماً بنسبة 20 %.

ومن 51 عاماً إلى 60 عاماً 11 %.

وما هو أكبر من 60 عاماً نسبة 2 %.

وقد تم أمس الجمعة اختيار 60 ألف شخص على حسب المعايير التي قدمتها وزارة الحج والعمرة وهي كالآتي:

الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية مع مراعاة الفئات العمرية.

شراء الباقة والسداد خلال ثلاث ساعات من اختيار الباقات لتفادي الإلغاء.

شروط التسجيل على المسار الإلكتروني

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإعلان شروط قبول طلبات الحج وهي كالآتي:

أن يكون المسجل سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18عام ولا يزيد عن 65 عام. ان يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة. يشترط أن يكون المتقدم حاصل على اللقاح وفق الضوابط المتبعة داخل المملكة العربية السعودية لفئات التحصين.

طريقة التسجيل بالمرحلة الثانية في مسار الحج الإلكتروني 1442

قامت الوزارة بتحديد طريقة التسجيل للمرحلة الثانية في مسار الحج الإلكتروني 1442 والتي بدأت عن طريق تلقي المرشحين رسالة نصية على جوالاتهم وبعدها يقوم المرشحين بالتوجه إلى بوابة وزارة الحج والعمره الإلكترونية للتحقق من بياناتهم الشخصية ثم مراجعة الشروط و الضوابط، كما سمحت الوزارة للمؤهلين بإضافة مرافق واحد سبق له التقدم للتسجيل في المرحلة الأولى، ثم مراجعة الحزم واختيار الباقة المناسبة مع إصدار رسوم الخدمة والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.