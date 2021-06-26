طريقة التسجيل في جميعة دعم daam للمساعدات الخيرية

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طريقة التسجيل في جميعة دعم للمساعدات الخيرية بالمملكة العربية السعودية، حيث يستعلم العديد من المواطنين بالمملكة عن كيفية الحصول علي مساعدة من جمعية دعم، حيث تقدم الجمعية الكثير من المساعدات الخيرية للعديد من الفئات الأكثر احتياجاً والذين هم بحاجة ضرورة للحصول علي مساعدة شخصية، فقد تولت الجمعية دور اجتماعي هام من أجل دعم ورعاية الأرامل والمطلقات، حيث تختار الجمعية بعض الشرائح من المجتمع السعودي وخاصة من فئة المطلقات والأرامل في عدد من مناطق المملكة من أجل تقديم الاحتياجات الضرورية لهم مثل السكن، وترعي الجمعية بعض الأدوار الاجتماعية من أجل تفعيل الدور النسائي بالمجتمع السعودي، سواء من حيث الخدمات القانونية والخدمات الاجتماعية وتوفير كل ما هو ضروري للفئات الأكثر تضرراً، كما تهتم الجمعية بتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التعاون مع الجهات مع الجهات ذات الصلة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في جميعة دعم للمساعدات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.
شروط التسجيل في جمعية دعم الخيرية
تسمح جمعية دعم بتسجيل جميع النساء التي ترغب في الحصول علي مساعدة شخصية، ولكن حتي يتم التسجيل بنجاح يجب توافر عدد من الشروط في جميع الرغبات بالتسجيل، ومن هذه الشروط:
- يجب أن تكون الراغبة في التسجيل في الجمعية من الحاملات للجنسية السعودية فقط.
- يشترط ألا يقل عمر المستفيدة من الدعم عن 40 عاماً.
- يجب أن تقوم كل مستفيدة بتجهيز خطاب من مؤسسة التقاعد وكذلك من التأمينات الاجتماعية.
- توفير خطاب توضحي من جهة العمل بتفاصيل الراتب الشهري الذي يتم الحصول عليه.
طريقة التسجيل في جميعة دعم للمساعدات الخيرية
وضحت الجمعية أن التسجيل في الجمعية سوف يكون لجميع فئات المجتمع السعودي والتي تتوافر بها شروط التسجيل والتي تخضع من ضمن الفئات الأكثر احتياجاً للحصول علي المساعدات، ويتم التسجيل بالجمعية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي موقع الجمعية الإلكتروني وهو موقع دعم daam.org.
- تسجيل حساب جديد بالموقع.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدة مثل الاسم الشخصي ورقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني وجميع البيانات التي يطلبها نموذج التسجيل.
- الضغط علي تسجيل الطلب وحفظه.
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