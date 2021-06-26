- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للموظف 1442 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي
الضمان الاجتماعي يعتبر مساعدة مالية يتم العمل على صرفها شهريًا للأشخاص المستفيدين منه، حيث تعمل المملكة على تقديمه للأشخاص غير القادرين كالأرامل والأيتام والمعاقين، وكذلك يمكن لأبناء المملكة الحصول على هذا الدعم وفقا لنظام اللائحة والقوانين الخاصة به، وهناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الراغب في التقدم للحصول على ذلك المعاش، كذلك يمكن العمل على تقديم مساعدات للموظف محدود الدخل، الذي يشترط أن تتوفر فيه عدد من الشروط، كي يتم حصوله على الدعم المطلوب، وذلك لمواجهة ظروف الحياة المختلفة، وللمساعدة في التغلب علي الأعباء المعيشية الصعبة.
تم وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظف الراغب في الحصول على الضمان الاجتماعي، حيث يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
- أن لا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون قد وصل لسن التقاعد عن العمل.
- إذا لم يكن له دخل شهري ثابت، يكفيه على مواجهة أعباء الحياة.
- أن تكون قيمة المعاش الذي يحصل عليه الموظف المتقاعد لا تكفيه.
- في حال تعرضه لإصابة دائمة، عجز من خلالها عن الاستمرار في وظيفته.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد
تم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لكيفية الحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا لشروط تم تحديدها، وذلك بهدف أن يصل الدعم للمستحقين الفعليين له، أما عن أهم ما تضمنته اللائحة من بنود فإنها قد شملت النِّقَاط التالية:
- الدخل الشهري: نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أنه يتم تحديد الدخل الشهري للشخص، سواء إن كان فرديًا، أو من خلال مجموع ما يحصل عليه الأسرة جميعًا، وذلك في خلال السنة التي تسبق طلب المعاش.
- الثروة التي يمتلكها المستفيد: يدخل في حساب الثروة التي يمتلكها الشخص المتقدم للحصول على المساعدة، ما لديه من عقارات وسيارات، وكذلك أوراق مالية.
- الشخص المستحَق: عملت الوزارة على تصنيف الشخص المستحق للضمان، وذلك بناءً على ما تم تقديمه من أوراق معلومات، حيث إن التصنيف يتم تقسيم المستفيدين إلى مستفيد قابل للتأهيل، ومستفيد غير قابل للتأهيل، ومستفيد يبلغ من العمر 18 عامًا وقادر على العمل.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان الاجتماعي للموظف 1442 بعد التعديلات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.