شروط الضمان الاجتماعي للموظف 1442 بعد التعديلات الجديدة

الضمان الاجتماعي يعتبر مساعدة مالية يتم العمل على صرفها شهريًا للأشخاص المستفيدين منه، حيث تعمل المملكة على تقديمه للأشخاص غير القادرين كالأرامل والأيتام والمعاقين، وكذلك يمكن لأبناء المملكة الحصول على هذا الدعم وفقا لنظام اللائحة والقوانين الخاصة به، وهناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الراغب في التقدم للحصول على ذلك المعاش، كذلك يمكن العمل على تقديم مساعدات للموظف محدود الدخل، الذي يشترط أن تتوفر فيه عدد من الشروط، كي يتم حصوله على الدعم المطلوب، وذلك لمواجهة ظروف الحياة المختلفة، وللمساعدة في التغلب علي الأعباء المعيشية الصعبة.

تم وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظف الراغب في الحصول على الضمان الاجتماعي، حيث يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

أن لا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون قد وصل لسن التقاعد عن العمل.

إذا لم يكن له دخل شهري ثابت، يكفيه على مواجهة أعباء الحياة.

أن تكون قيمة المعاش الذي يحصل عليه الموظف المتقاعد لا تكفيه.

في حال تعرضه لإصابة دائمة، عجز من خلالها عن الاستمرار في وظيفته.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

تم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لكيفية الحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا لشروط تم تحديدها، وذلك بهدف أن يصل الدعم للمستحقين الفعليين له، أما عن أهم ما تضمنته اللائحة من بنود فإنها قد شملت النِّقَاط التالية: