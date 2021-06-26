قروض البنك الاهلى التجاري للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية

قروض البنك الاهلى، حيث يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ويقوم بنك الاهلى بتقديم عدد من القروض المتنوعة والمختلفة لكل عملائه من المواطنين والمقيمين، ودائما ما يعتبر البنك الاهلى من البنوك التي يمتلك ثقة لدى عملائه، ويقدم عدد كبير من قروض البنك الاهلى التجاري والتي تتميز بسهولة اجرائاتها وفترة سداد كبيره، ولكن اهم ما يميز قرض البنك الاهلى انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في جميع تعاملاته المصرفية، ومن القروض التي يقدمها البنك قرض السيارة البنك الاهلى وهو أيضا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتعاون مع البنك الوطني السعودي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على قروض البنك الاهلى وأنواعها.

قروض البنك الاهلى

من مميزات البنك الاهلى السعودي هو انه يمتلك خدمات إلكترونية مميزه من أهمها الاهلي اون لاين والذي من خلاله يمكن التعرف على أنواع القروض وكل تفاصيل الأقساط المتبقية، ومن بين القروض المقدمة أيضا بنك الاهلى تمويل شخصى بدون تحويل راتب وهو من القروض التي دائما ما يتم البحث عنها من قبل أشخاص عديده، وبما أن البنك الاهلى السعودي يمتلك كل هذه المميزات فنجد العديد من الأشخاص يبحثون عن قروض البنك الاهلى، ويرغبون في التعرف على شروط الحصول على تمويل البنك الاهلى، ولهذا سوف نتعرف على كل هذه التفاصيل.

شروط قروض البنك الاهلى السعودي

وضع البنك الاهلى التجاري عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على قروض البنك الاهلى، وهذه الشروط تتمثل في التالي.

يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

خطوات التقديم على قرض من البنك الاهلى