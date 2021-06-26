دوت الخليج – واس أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات فيروس كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح, مبينةً أن اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير.

و‏أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة، وتعافي (1376) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة, ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (482003) حالات، وحالات التعافي (463004) حالات, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (17) حالة ليصل الإجمالي إلى (7760) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تُعلن تسجيل (1301) حالة.. وتؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا تكون بأخذ اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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