جامعة الأمير سطام تنال 4 شهادات في الأيزو

دوت الخليج – الرياض نال معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، أربع شهادات في الأيزو من معهد أنترسيرت الامريكي (Intercert) في أنظمة إدارة الخدمات الاستشارية ISO 20700 ، وإدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001 ، وإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 ، وإدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أن هذا المنجز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد لتحقيق هذا الإنجاز النوعي ، مثمناً هذا العطاء المهني للمعهد الذي سيكون له الأثر الملموس في جودة مخرجات المشاريع التي يديرها.

من جهته أوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك الحربي ، أن حصول المعهد على شهادات أيزو هو نتاج عمل دؤوب ، والالتزام بالمعايير العالمية للجودة الشاملة للارتقاء بالبرامج والمنتجات ، حيث يعمل المعهد على التحسين المستمر واتباع وتنفيذ المعايير

والمواصفات الدولية فيما يخص استدامة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية.

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