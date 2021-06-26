شروط فتح سجل تجاري للنساء 1443 من أبرز المعلومات التي تبحث عنها كثير من النساء في المملكة من أجل فتح سجل تجاري. فقد حرصت وزارة الاستثمار السعودية على تسهيل الإجراءات للمواطنات لفتح سجل تجاري بشكل إلكتروني من دون الذهاب لمكاتب الوزارة من أجل توفير الوقت والجهد المبذول .

شروط فتح سجل تجاري للنساء 1443

وضعت وزارة الاستثمار السعودية عدد من المعايير والشروط لاستخراج سجل تجاري للنساء على النحو الآتي:

أن يتوفر مكان للعمل محدد.

يكون هناك أصل لعقد الإيجار أو صك ملكية المكان المراد الحصول على سجل تجاري له.

لابد من ذكر الاسم وتاريخ الميلاد والمكان وتحديد التوقيع.

تحديد نوع النشاط وتحديد رأس المال.

لابد من توافر شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية بعد قيد المتقدمة بالسجل التجاري بـ 30 يوم.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام.

ألا تكون موظفة بالقطاع الحكومي.

لا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

الاشتراك في نظام أبشر الرقمي.

قيام الزوج بالتوجه لأقرب فرع لوزارة الاستثمار لعمل توكيل للزوجة والذي بموجبه تستطيع الزوجة إدارة المؤسسة التجارية بنفسها عوضًا عنه.

طريقة الحصول على السجل التجاري للنساء إلكترونيًا

قم أولًا بالتوجه إلى موقع وزارة الاستثمار السعودية.

قم بالنقر على خيار إصدار السجل التجاري من الخدمات الإلكترونية.

تتوجه للصفحة المخصصة لحجز اسم تجاري جديد واكتب الاسم المراد حجزه إلكترونيًا .

من ثم النقر على المتابعة ثم ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة.

ثم حدد عدد السنوات ما بين عام لـ خمسة سنوات بجانب تسجيل السنة المالية.

اكتب رأس المال الخاص بمشروعك وكتابة اسم العنوان الخاص بالنشاط التجاري.

النقر على متابعة ثم إرسال الطلب لمراجعته من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

بعد ذلك يتم سداد الفاتورة بعد إرسال الجوال ثم طباعة السجل التجاري.

شروط فتح مؤسسة مقاولات للنساء

أن يكون هنالك عقد إيجار أو صك ملكية للمؤسسة.

توفير شهادة أحوال شخصية تفيد أن المتقدمة متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

ثم دفع الرسوم الخاصة بالاشتراك بقيمة 1000 ريال ودفع رسوم الغرفة التجارية المقدرة ب900 ريال.

توفير شهادة خاصة بالزكاة والدخل وصورة واضحة منها.

توفير صورة لشهادة لتصفية العمالة.

لابد من توافر رخصة للبلدية وتوفير السجل التجاري.

رسوم استخراج سجل تجاري جديد