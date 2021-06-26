موعد العام الدراسي الجديد 1443 – 2022 في السعودية وآليات العمل

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عمر شويل - جدة موعد العام الدراسي الجديد 1443 ، حرصت وزارة التعليم بالسعودية على سرعة تحضير مناهج العام الجديد، والاستعداد بشكل كامل مع تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية، ونحن نقوم بنشر كافة التفاصيل عن الموعد والاستعداد للعام الجديد.

موعد العام الدراسي الجديد 1443

نظرًا لحدوث الكثير من المشكلات في العام الماضي قامت الوزارة بترتيب المناهج ونظم العمل والدراسة، وبالفعل قد تم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ/2022م في السعودية ونهاية الدراسة وميعاد الأجازات وهي كالآتي:

بدء الدراسة في 29 أغسطس 2021م.

نهاية العام الدراسي في 30 يونيو 2022م.

أجازة نصف العام من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021م.

والفصل الدراسي الثاني من 6 ديسمبر 2021م، حتى 10 مارس 2022م.

والفصل الدراسي الثالث من 30 مارس حتى 30 يونيو 2022م.

هذا ويتابع أولياء الأمور كافة المواعيد عن العام الدراسي الجديد 1442هـ/1443هـ، وهذا لبدء التحضير للمواد والمناهج.

بالعلاوة على معرفة فترة الأجازة الصيفية، ونظرًا لكل تلك العوامل فقد قامت وزارة التعليم في المملكة بوضع مناهج متطورة تساهم مساهمة كبيرة في عملية توعية الطالب ومعرفة مستواه الثقافي بدون مشكلات في الفهم والإيضاح.

آليات العمل في العام الدراسي الجديد 1443

عملية التطوير في النظام الدراسي الالكتروني يتم لصالح الطالب، ولهذا فقد تم اعتماد خطة العام الجديد بالمملكة وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم على عدة عوامل وهي كالتالي: