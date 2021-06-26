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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العام الدراسي الجديد 1443 – 2022 في السعودية وآليات العمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد العام الدراسي الجديد 1443 ، حرصت وزارة التعليم بالسعودية على سرعة تحضير مناهج العام الجديد، والاستعداد بشكل كامل مع تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية، ونحن نقوم بنشر كافة التفاصيل عن الموعد والاستعداد للعام الجديد.
موعد العام الدراسي الجديد 1443
نظرًا لحدوث الكثير من المشكلات في العام الماضي قامت الوزارة بترتيب المناهج ونظم العمل والدراسة، وبالفعل قد تم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ/2022م في السعودية ونهاية الدراسة وميعاد الأجازات وهي كالآتي:
- بدء الدراسة في 29 أغسطس 2021م.
- نهاية العام الدراسي في 30 يونيو 2022م.
- أجازة نصف العام من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021م.
- والفصل الدراسي الثاني من 6 ديسمبر 2021م، حتى 10 مارس 2022م.
- والفصل الدراسي الثالث من 30 مارس حتى 30 يونيو 2022م.
هذا ويتابع أولياء الأمور كافة المواعيد عن العام الدراسي الجديد 1442هـ/1443هـ، وهذا لبدء التحضير للمواد والمناهج.
بالعلاوة على معرفة فترة الأجازة الصيفية، ونظرًا لكل تلك العوامل فقد قامت وزارة التعليم في المملكة بوضع مناهج متطورة تساهم مساهمة كبيرة في عملية توعية الطالب ومعرفة مستواه الثقافي بدون مشكلات في الفهم والإيضاح.
آليات العمل في العام الدراسي الجديد 1443
عملية التطوير في النظام الدراسي الالكتروني يتم لصالح الطالب، ولهذا فقد تم اعتماد خطة العام الجديد بالمملكة وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم على عدة عوامل وهي كالتالي:
- تم تقسيم العام لثلاث فصول لسرعة التحصيل الدراسي للطالب ومساعدة المعلم في توضيح المعلومات.
- تحدد النتائج للعام الدراسي الجديد عقب تفصيل النتائج السابقة منذ عامين.
- الحرص على تغيير الكثير في المناهج الدراسية لرفع مستوى الطالب.
- زيادة طفيفة في المواد حسب كل عام ومستوى الطلبة فيه.
- الالتزام بالحضور في المدارس مع تطبيق نظام التعليم الالكتروني في المنصة التعليمية الالكترونية لمساعدة الطالب.
- الالتزام بحضور المعلمين والمعلمات بصفة يومية للشرح والتحليل للطلبة.
- تطبيق التعليمات الاحتزراية للحماية من انتشار المرض والاهتمام بالنظافة الدورية.
- زيادة قليلة في الأيام الدراسية للتحصيل بشكل أكبر وبدقة.
- ونتيجة لذلك تنبه الوزارة على الطلاب من كافة الفئات على الالتزام بكافة التعليمات.
- وكذلك تطبيق كل الأمور الحديثة في النظام والتحصيل الدراسي والعلمي لكل عام على حدى.
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