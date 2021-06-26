متاح الآن منتج آهل بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد بأقل راتب لدى بنك التسليف

متاح الآن منتج آهل لكافة العملاء السعوديين بحد أقصى للتمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كما تم أضافة ميزة أضافية لموظفي الحكومة السعودية حيث يحصل على تمويل منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم ولكن يعطي منتج آهل في السعودية مزايا متنوعة للجميع ومنها الحصول على أفضل تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية على مبلغ التمويل المطلوب كما لا يحتاج تمويل منتج آهل سواء أقل راتب شهري وهو يساوي 2000 ريال سعودي ومتاح الآن الحصول على التمويل من خلال رابط التقديم على منتج آهل بالتقسيط المرن والميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات تقريباً بدون هامش ربح على التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف في الأعوام السابقة وأثبت البنك أيضاً نجاح كبير في خدمة المواطنين السعوديين بالمملكة.

كافة الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على منتج آهل بالسعودية

يطلب منتج آهل الآن في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل المناسب من البنك بحد أقصى ستون ألف ريال سعودي لذلك نوضح لكم كافة الشروط الواجبة كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

يشترط منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم عمره من 21 عاماً وقد يصل إلى 60 عاماً للحصول على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين في المملكة.

لابد من توفير العملاء السعوديين موافقة الكفيل الغارم قبل طلب تمويل منتج آهل الآن ماعدا موظفي الحكومة السعودية يحصل على التمويل بميزة عدم الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي بالمملكة.

كافة المزايا التمويلية التي يوفرها منتج آهل الآن بالمملكة