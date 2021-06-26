الآن..خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

سوف نتعرف اليوم عن طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا، حيث أن اختبار التحصيلي يعد مقياسا موحداً لجميع الطلاب والطالبات الخريجين من الثانوية العامة، حتى يساعد الجهات التعليمية في اختيار الطلاب المناسبين الالتحاق بالجامعات والتخصصات المختلفة، حيث يعمل هذا الاختبار على قياس تحصيل الطالب في العديد من المواد الدراسية في فترة الدراسة الأساسية، ولمعرفة طريقة الاستعلام عن النتائج تابعوا معنا.

خدمة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

يمكن من خلال تطبيق توكلنا الاستفادة من خدمة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا، حيث يرغب جميع الطلاب الاستعلام عن درجات التحصيلي، وخاصة أنه من أهم الاختبارات التي يتوقف عليها مستقبل الطالب في الالتحاق بالتخصص الذي يريده، كما أنه يخضع لهذا الاختبار جميع الطلاب الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية، مع العلم أن يتم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة اختبار التحصيلي في خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، حيث يتم تصحيح الإجابات عقب الانتهاء من الاختيار باستخدام المصحح الآلي.

طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

في الخطوات التالية نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا:

يتم تحميل تطبيق توكلنا على الأجهزة الذكية، ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

ثم النقر على الخانة الخاصة بنتائج الاختبار التحصيلي.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام، حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المراد الاستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي الخاص به.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر قياس

يمكن أيضا للطلاب الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر قياس بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية: