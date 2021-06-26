التسجيل في الحج 1442 – 2021 المرحلة الثانية عبر بوابة المسار الإلكتروني وشروط التسجيل

التسجيل في الحج 1442 – 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة خاصة داخل المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن التسجيل في الحج 1442 – 2021، وذلك حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية من الحج عبر بوابة المسار الإلكتروني وذلك بعد انتهاء تسجيل المرحلة الأولى في الحج، وأكدت وزارة الحج والعمرة على أن القبول لأداء فريضة الحج لا يتم بأسبقية الحجز بل يتوقف القوب النهائي على مجموعة من الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات حول خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للحج والشروط اللازمة للتسجيل.

خطوات التسجيل في الحج 1442 – 2021 عبر موقع المسار الإلكتروني

يمكن الآن لكافة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والذين تتوافر بهم كافة الشروط والمعايير التي قامت وزارة الحج والعمرة بتحديدها التسجيل في الحج 1442 – 2021 بشكل إلكتروني وبخطوات سهلة جدًا كالآتي:

أولًا: استقبال رسالة نصية على رقم الجوال.

ثانيًا: الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني والتأكد من أن كافة البيانات الموجودة صحيحة.

ثالثًا: استعراض كافة المعايير والشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

رابعًا: اختيار الباقة المناسبة لك وحجزها.

خامسًا: دفع المصاريف الخاصة بالخدمات بشكل إلكتروني عبر نظام سداد.

سادسًا: استخراج التصريح الخاص بالحج.

التسجيل في الحج 1442 – 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية وذلك في يوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة 1442 الموافق 25 من شهر يونيو لعام 2021، وقامت بالإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام من الذين سجلوا في المرحلة الأولى، كما أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط يجب أن تتوافر أثناء التسجيل في الحج 1442 – 2021 وهي: