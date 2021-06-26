نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون 2021 وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون، تزداد عمليات البحث عبر العديد من محركات البحث المختلفة في دول الخليج المختلفة عن التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون، وذلك حيث قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عن إتاحة تسجيل مواطني دول التعاون الخليجي في المنصة التابعة للجوازات بالإضافة إلى التسجيل للمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة، وأعلنت مديرية الجوزات العامة عن إتاحة التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا في العالم كله بشكل كبير، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول خطوات التسجيل عبر المنصة الإلكتروني أبشر.

خطوات التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إتاحة التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون للمواطنين في مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين كما يتم التسجيل للزوار حاملي تأشيرات الزيارة، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:-

أولًا: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي.

ثانيًا: إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم والتأكد منها بشكل صحيح.

ثالثًا: تأكيد العملية الخاصة بالتسجيل في منصة أبشر.

كما يجب تفعيل الخدمة الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة لتفعيل خدمة أبشر الإلكترونية، أو من خلال البنوك في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون

تشتعل محركات البحث بشكل كبير خاصة في المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن خطوات التسجيل في منصة ابشر لمواطني مجلس التعاون 2021 وذلك بعدما أعلنت المديرية العامة للجوازات بإتاحة التسجيل في المنصة الإلكترونية أبشر وذلك لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وللأشخاص المقيمين من التابعين والزوار الذي يحملون تأشيرات الزيارة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية، كما يمكن التسجيل في المنصة عن طريق رقم الحدود الخاص للمواطن الخليجي بينما التابعين للمقيمين التسجيل عن طريق رقم الهوية الخاص بالمقيم وذلك بشكل إلكتروني في ظل الحرص على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا.