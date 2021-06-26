التسجيل في الدعم الريفي 1442 وشروط التسجيل في منصة ريف الإلكترونية

الدعم الريفي ، منصة ريف الإلكترونية قد تم إصداراها من قِبل وزارة الزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية وهدفها هو وضع خطة لكي تساعد وتساند الكثيرين من الريفيين ودعم ريف للأسر المنتجة يساعد في تحسين الأوضاع الريفية وتحسين مستوى المعيشة ويزيد الإنتاج وفي هذه المقالة سنطلعك على كافة التفاصيل.

التسجيل في الدعم الريفي

الكثيرين من المواطنين في انتظار خطة دعم ريف التي سوف تقدمها المملكة في 2030 لكي تضع فيه رؤيتها لتحسين المعايير في الريف والزراعة ، وتحسين المعيش بشكل كامل وشامل مع زيادة الإنتاج بكفاءة وتحسين شكل الحياة وتوفير الأمن الغذائي وفيما يلي سنستعرض رابط التسجيل في الدعم الريفي وخطوات التسجيل في دعم ريف

الدخول على موقع بوابة الدعم الريفي

الضغط على تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد على المنصة.

نضغط على زر أبدأ بطلب الدعم المالي.

يتم ملء البيانات والمعلومات في كل مكان مخصص لها ببياناتها الصحيحة

بعد ملء المعلومات بشكل صحيح سوف يطلب الموقع بعض الأوراق الرسمية فستقوم برفعها على المنصة

سوف يتم مراجعة البيانات في خلال 60 يوم من إنشاء الطلب.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

برنامج دعم ريف يقدم نوعان من الدعم وذلك بناءً على أحلام المنتجين لكي يتم تطوير الأعمال الزراعية وسبل العيش وأولهم هو الدعم المالي حيث يصل إلى ستة آلاف ريال سعودي والنوع الثاني هو تطوير القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين الصغار بشكل موحد وتحويل نظام الزراعة القديم لزراعة حديثة وذكية وفي السطور التالية نطلعكم على شروط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

يجب على المستفيد من برنامج الدعم ان يكون سعودي الجنسية

المستفيد من دعم الريف يجب ان يكون ملتحق بأي عمل في القطاع الخاص أو العام

السن لا يقل عن 21 عام

لا يزيد الدعم عن 6000 ريال سعودي

كما لا يمكن ان يزيد البرامج التي يتلقاها المستفيد عن ثلاثة برامج كحد أقصى وذلك حد أقصى للدعم فلا يتعدى ل45 ألف ريال سعودي

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة التسجيل في الدعم الريفي قد نالت إعجابكم وقد كانت مفيدة لكم.