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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي
تقدم الشركة السعودية التمويل الشخصي بدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، هذا وتعتبر هذه الشركة من الشركات التمويلية التي تقدم خدمات ومنتجات تمويل متناسبة مع العديد من فئات المجتمع السعودي والمقيمين على الأراضي السعودية، فضلا عن توفير بعض المزايا المرافقة لهذه التمويلات والمنتجات، مع توفير هامش ربح منافس ونسبه استقطاع مناسبة لكافة العملاء ومن أجل الحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل يتوجب أن يتم تحضير عدة مستندات شخصية، بالإضافة إلى الخضوع لبعض الشروط التي قامت الشركة بوضعها للعملاء.
التمويل الشخصي بدون كفيل في السعودية للمواطنين والمقيمين
يصل تمويل الشركة السعوديه إلى 500,000 ريال سعودي مع كفيل كما يمكن الحصول عليى التمويل الشخصي دون كفيل بمبلغ يصل إلى 100,000 ريال سعودي، ومن المزايا أيضا هامش الربح الثابت والمنافس فضلا عن نسبة الاستقطاع التي تصل إلى حوالي 60% ناهيك عن توافق قرض الأفراد الشخصي مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية مع وجود إمكانية لتسديد المبلغ في أي وقت يريده العميل قبل انتهاء الفترة المحددة.
ما هي الأوراق اللازمة لإتمام معاملة تمويل الأفراد الشخصي
كما ذكرنا فإن الشركة السعودية للتمويل تطلب إحضار عدد من المستندات من أجل إنهاء معاملة التمويل والمستندات الواجب توفرها هي:
- كشف حساب بنكي في آخر 3 أشهر
- إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل
- تعبئة نموذج تمويل الشركة السعودية للأفراد.
رابط التسجيل على تمويل الشركة السعودية الشخصي
- يتوجب علينا في الخطوة الأولى تسجيل الدخول في موقع الشركة السعودية للتمويل الشخصي
- ثم كتابة المعلومات الشخصية في الخانات المطلوبة وأولها تحديد الجنسية
- ثم اختيار الجنس والقطاع المشغل
- كتابة الراتب كما هو موجود في كشف حساب العميل
- وضع كافة الالتزامات الشهرية التي يتم دفعها من قبل المستفيد من هذا التمويل
- ثم بعد ذلك يتم اختيار نوع التمويل
- وبذلك يتم حساب التمويل الشخصي وتقديم الطلب للشركة
- تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم العديد من الخدمات التمويلية متضمنة تمويل التورق وتمويل الأفراد، بالإضافة إلى تمويل الأعمال للشركات مع تأمين آلة حاسبة لحساب كافة أنواع التمويلات الموجودة لديها.
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