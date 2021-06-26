التسجيل في منصة مطلوب وطريقة المشاركة

التسجيل في منصة مطلوب من أهم الأشياء التي ينتظرها أصحاب المواهب داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبته منهم في مشاركة تلك المواهب مع جميع المشاركين، فمن خلال التسجيل في منصة مطلوب للفاعليات والمقدمة من المركز الوطني للفعاليات يمكن لأصحاب المواهب المشاركة في الفعاليات التي ينظمها مركز الفعاليات مجلس الشئون الاقتصادية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة مطلوب.

التسجيل في منصة مطلوب

يمكن التسجيل في منصة مطلوب من خلال بعض الخطوات التي تم وضعها إلكترونيًا تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 بجعل كافة الخدمات الحكومية إلكترونية تسهيلًا على المواطنين، ويتم التسجيل بالطريقة الآتية:

طريقة التسجيل في منصة مطلوب

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مطلوب.

التوجه إلى أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.

يطلب بعد ذلك من المستخدم تحديد نوع المستفيد سواء فرد أو شركة.

يتم طلب بعض المعلومات من المتقدم كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وكذلك الاسم ورقم الهوية للسعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين، يجب بعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التسجيل ليصل إلى الراغب في التسجيل رمز التفعيل على الجوال الذي تم تسجيله ليتم إدخاله في المكان المخصص له.

بذلك يكون تم اكتمال التسجيل بنجاح ويمكن للمستخدم الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من المنصة.

طريقة المشاركة عبر منصة مطلوب

يتعين على الراغبين في المشاركة في الفعاليات التي تتم بالرياض بتقديم المواهب الخاصة بهم عبر مطلوب أولًا ويتم المشاركة من خلال هذه الخطوات: