نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة وزارة الدفاع للحج 1442 كيفية التسجيل بالخطوات والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حملة وزارة الدفاع للحج 1442 ، مع اقتراب أيام الحج المباركة ومحاولات الكثير من الفئات البحث عن سبل السفر لقضاء مناسك الحج، لهذا يحرص الأفراد التابعين لوزارة الدفاع على التسجيل لقضاء فريضة الحج، ونحن نوضح لكم خطوات التسجيل في حملة وزارة الدفاع للحج.

حملة وزارة الدفاع للحج 1442

تقدم وزارة الدفاع حملات الحج للموظفين بها وبالقوات المسلحة، وتلك الفئة يبحثون الآن عن طرق التسجيل في بوابة الحج الالكترونية، وخطوات التسجيل تتم كالتالي:-

يتم الدخول للرابط الخاص بوزارة الحج بالسعودية.

ثم نقوم بالضغط على كلمة التسجيل في الصفحة الرئيسية.

ندخل كافة البيانات الشخصية والمهنية بشكل دقيق في أماكنها المحددة.

لابد من مراعاة كتابة الرقم بوزارة الدفاع في حال العمل بالوزارة.

من الضروري اضافة الجوال الخاص والميل للمتابعة وتحديد المواعيد.

يتوفر خانة تطلب تاريخ التعيين بالوزارة لابد من وضع التاريخ بها.

في الأخير لابد من الضغط على زر التأكيد والتسجيل.

مع العلم أنه إذا كان الموظف ليس لديه حساب عبر الموقع لابد من الضغط على كلمة انشاء حساب جديد واتمام الخطوات قبل البدء في التسجيل للحج.

إذ قد أشار العاملين على نظام حملة الحج بوزارة الدفاع أن أي خطأ في البيانات أو خطوات التسجيل تسبب تلف تسجيل الاستمارة ومن الممكن عدم ظهور اسم المتقدم في كشوف الأفراد الملتحقين للحج، ولابد أن يمتلك كافة الشروط المطلوبة في المتقدم.

شروط التسجيل في حملة وزارة الدفاع للحج

تم تحديد بعض الشروط في المتقدم في حملة الحج لوزارة الدفاع بالسعودية ولابد من تطبيقها، وتلك الشروط هي:-

حددت وزارة الدفاع بالسعودية رابط للتسجيل بالحج ولابد من اتباع الخطوات بشكل دقيق دون نسيان أي من الخانات التي تطلب كافة البيانات للمتقدم.

مع متابعة ظهور الاسم بعد ذلك في فئات المستحقين، والشروط المطلوبة للتسجيل هي:-