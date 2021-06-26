آلية التسجيل في برنامج زائرون 2021 عبر بوابة النفاذ الوطني

يبحث العديد من الممارسين الصحيين عن طريقة التسجيل في برنامج زائرون حيث يتيح البرنامج للأفراد العاملين بوزارة الصحة من داخل المملكة أو خارجها إمكانية تسجيل بياناته العلمية ومن ثم تسهيل عمل الممارس لإحدى المنشآت الصحية، ويمكن للممارس من خلال وزارة الصحة السعودية الخدمات الإلكترونية التسجيل والحصول على رقم التسجيل في برنامج زائرون ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في برنامج زائرون.

التسجيل في برنامج زائرون

يمكن الحصول على التسجيل في برنامج زائرون من خلال إتباع بعض الخطوات الميسرة التي قد وضعتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا وذلك تسهيلًا على الممارسين في الحصول على فرصة الالتحاق بإحدى المنشآت الصحية كالآتي:

طريقة التسجيل في برنامج زائرون

يتم الدخول إلى رابط برنامج زائرون.

تسجيل الدخول إلى الموقع عبر الحساب الخاص بمنصة نفاذ، أو كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة توافر حساب خاص على الموقع.

الضغط على كلمة الموافقة على طلب زائرون، ومنها يتم الضغط على تقديم طلب الانضمام.

ينتظر المتقدم لحين الموافقة على الطلب المقدم للانضمام ومن ثم يسمح له باستعراض طلبات الاحتياج الخاصة بكل المنشآت الصحية.

خدمات برنامج زائرون

يقدم البرنامج العديد من الخدمات للممارسين الصحيين سواء أكان الراغب في الخدمة مدير النظام أو المنشآت الصحية أو الممارس الصحي ومن هذه الخدمات ما يلي:

الخدمات المقدمة للإدارة العامة

يمكن من خلال البرنامج الحصول على موافقة لطلبات الانضمام.

عند التسجيل وتفعيل الحساب يمكن تقديم الاحتياجات.

الحصول على الموافقة الخاصة بطلب العمل كممارس صحي.

الخدمات المقدمة للمديريات

يمكن من خلال البرنامج إضافة الاحتياجات الخاصة بالمديرية.

كما أن تفعيل الحساب يُمكنك من عرض قائمة الممارسين الصحيين.

يمكنك التسجيل من إضافة طلب لتمديد عقد، أو قطع عقد.

الخدمات الخاصة بالمنشأة الصحية

يمكن للمنشآت من خلال برنامج زائرون إضافة التقرير الخاص بالتقييم الدوري للممارس الصحي، كما يمكن إضافة التقييم النهائي له.

الخدمات الخاصة بالممارس الصحي