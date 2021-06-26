شرطة الرياض: القبض على (6) مواطنين ومقيم امتهنوا سرقة الصيدليات

دوت الخليج – الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (58) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي خلال الأشهر الأربعة الماضية بمنطقتي الرياض وجازان، تمثلت في سرقة الصيدليات، والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831,734) ريالا.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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