جمعية الكشافة تُشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 

دوت الخليج – الرياض : مبارك الدوسري شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم ، بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، لتعزيز العمل الدولي والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى وهو خلق عالم خال من تعاطي المخدرات ، ولتأكيد أهمية تكاتف الدول والمجتمعات لحماية البشرية من خطر المخدرات التي تهدده في أمنه واستقراره الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد ، أن مشاركة الجمعية بهذا اليوم الذي أُقيم هذا العام تحت شعار “مشاركة الحقائق عن المخدرات لإنقاذ الأرواح”، يأتي إسهاماً منها لما تقوم به المملكة من دور فاعل وتعاون بنّاء في دعم الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة ، مبيناً قيام الجمعية خلال هذا اليوم بتكثيف التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأضرار المخدرات وما تشكله من أخطار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع وكل من له صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يتعاطى تلك السموم .

من جهته أفاد مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم آل مهنا الى أن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ابرمت مع جمعية الكشافة في شهر أغسطس 2018م ، اتفاقية تعاون لتفعيل أدوارهما في تنفيذ خطط المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، والمشاركة في تصميم وتنفيذ وتطبيق البرامج التوعوية والوقائية الموجهة للوقاية من المخدرات والظواهر المرتبطة.

كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قد منحت نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد بطاقة سفير ” نبراس ” للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات في يناير 2016م.

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