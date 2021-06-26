كيف أسجل في الدعم الريفي وشروط الموافقة

كيف أسجل في الدعم الريفي أصبح من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها بين المواطنين في المملكة العربية السعودية عقب تدشين دعم ريف للعاطلين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف الذي قامت وزارة البيئة والزراعة في المملكة بتوفيره، وهناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر من أجل قبول طلبات الدعم، لذا سنتعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف وأيضًا شروط التسجيل في برنامج ريف بالتفصيل.

كيف أسجل في الدعم الريفي

على من يريد التسجيل في منصة ريف الموجه من أجل تطوير وتنمية المجال الزراعي في المملكة، ضرورة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة ريف الإلكترونية.

النقل على تبويب التسجيل كأسرة منتجة.

ثم النقر على تبويب سجل الآن، وبعدها يتم إدخال الاسم الرباعي.

إدخال بيانات الهوية منها رقم السجل المدني وإدخال الجنسية وجنس المتقدم.

ثم إدخال كافة تفاصيل الميلاد والحالة الاجتماعية والصحية أيضًا للمتقدم.

ثم بعد ذلك ينبغي إدخال بيانات التواصل مثل رقم الجوال، ورقم الهاتف الثابت.

يليها إدخال بيانات الحالة الوظيفية والمؤهل التعليمي الذي حصلت عليه.

بعد ذلك يتم إدخال نوع السكن والمنطقة التابع لها.

يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتحقق، مثل صورة من الهوية الوطنية وكارت العائلة، وصورة لصك الملكية أو فاتورة من الفواتير الحكومية.

قم بإدخال كافة التفاصيل التي تخص مشروعك وأوراق ومستندات تثبت نشاط العمل.

شروط القبول في الدعم الريفي

أما عن الضوابط والشروط التي قامت الوزارة بطرحها من أجل قبول طلب الحصول على الدعم الريفي فقد تمثلت في التالي:

ينبغي أن يكون صاحب الطلب حاصلًا على الجنسية السعودية، أو حاملًا لبطاقة تنقل على الأقل.

أن يكون ممارس لأحد الأنشطة الزراعية التي قام البرنامج بطرحها، وألا يكون لديه أي وظيفة حتى وإن كانت في القطاع الخاص.

ألا يقل عمر عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه صاحب طلب الدعم الريفي عن ستة آلاف ريال سعودي.

أن يتم استخراج وثيقة العمل الحر، والمسؤول عنها وزارة الموارد البشرية، ثم وثيقة حساب بنكي تحتوي على قيمة الرصيد.

بالإضافة إلى ضرورة إدخال البيانات الشخصية وكافة التفاصيل التي تخص المتقدم ومشروعه بطريقة صحيحة حتى يتم النظر فيه.