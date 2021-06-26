بنود اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442 والفئات الجديدة المستفيدة من معاش الضمان

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عمر شويل - جدة اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442 و الفئات المستفيدة من معاش الضمان من غير السعوديين كما أشارت الوزارة للحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيدين ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال كافة التفاصيل لبنود اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442 وآخر أخبار الضمان الاجتماعي .

بنود اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي والتي سيتم العمل بها يوم الأحد 17 ذو القعدة 1442 الموافق 27 يونيو 2021، وتضمنت اللائحة التي تم اعتمادها 29 مادة بين الحالات التي سيتم فيها إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي والحالات الجديدة المستفيدة من المعاشات ، واستمرار تطبيق صرف معاشالضمان الاجتماعي على المستحقين والمستفيدين المسجلين في الضمان لمدة لا تزيد على سنتين .

حالات إيقاف صرف معاش الضمان وفق اللائحة الجديدة

‬وفق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي فإنه سيتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين وفق الحالات التالية :

المستفيد القادر على العمل وغير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل أي عروض للعمل والتدريب . في حالة عدم استيفاء شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي 1442 . في حالة تقديم بيانات عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة في النظام . عند عدم تحديث البيانات الشخصية للمستفيد لمدة 30 يوم من إبلاغ الوزارة له بضرورة التحديث . في حال أن المستفيد القابل للتأهيل ولم يلتزم بخطة التأهيل . في حالة كان المستفيد يقيم في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية إقامة دائمة . في حالة وفاة المستفيد . في حالة تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي .

الفئات الجديدة المستفيدة من معاش الضمان

وأقرت الوزارة فئات جديدة بإمكانها التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وفق اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي وجاءت هذه الفئات على النحو التالي :