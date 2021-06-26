نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار باقات الحج 1442 الجديدة وطريقة السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار باقات الحج 1442 الجديدة أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والتي أشارت إلى أنها تستقبل هذا العام ما يقرب من 60 ألف حاج فقط، وذلك من المقيمين والمواطنين، وهذا يرجع إلى الحد من انتشار الفيروس المستجد بين حجاج بين الله الحرام، وأعلنت عن طريقة التسجيل في الحج 1442 إلى جانب أسعار حملات الحج 1442 والباقات المتوفرة أيضًا.

أسعار باقات الحج 1442 الجديدة

وفرت وزارة الحجر والعمرة باقات الحج 1442 وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط ينبغي أن تتوافر حتى يتم قبول طلبات التسجيل، لافتةً إلى أن الأسعار تشمل الانتقال من مكة المكرمة وإلى الأماكن المقدسة الأخرى، وتتمثل الباقات في التالي:

الباقة المتميزة، أو باقة أبراج والتي تبدأ من 16560 ريال سعودي، وذلك قبل أن يتم إضافة الضريبة المضافة إليها.

بينما الباقة الثانية يُطلق عليها مخيمات، وهي من الباقات المتميزة أيضًا والتي تبدأ أسعارها من 14381 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، ويتم إضافة 15% قيمة الضريبة المضافة.

أما الباقة الثالثة التي قامت الوزارة بتوفيرها فهي باقة ضيافة مخيمات والتي يبدأ سعرها من 12113 ريال سعودي فقط ويتم أيضًا إضافة قيمة الضريبة المضافة والتي تصل إلى 15%.

سداد رسوم الحج لباقات 1442

وأكدت الوزارة حرصها على التسهيل على المواطنين، معلنة أنها تقوم بتوفير أكثر من طريقة لسداد الرسوم المفروضة على الباقات في حال قبول طلب الحج لهذا العام، ومن بين تلك الطرق هي الاعتماد على نظام سداد، والذي يتم من خلال الحساب البنكي للمستفيد، بكلمة السر واسم المستخدم الذي يتم استخدامهم في المصارف السعودية.

طريقة سداد رسوم الحج عبر الصراف الآلي

كما يمكن الاعتماد على أجهزة الصراف الآلي حتى يتم سداد قيمة الرسوم، وتتمثل الطريقة في التالي:

الذهاب إلى أحج أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي تمتلك حساب به ثم تقوم بإدخال البطاقة الائتمانية فيه.

بعدها يتم النقر على تبويب سداد المدفوعات.

عقب ذلك يتعين عليك إدخال رمز الوزارة وهو 161، ثم إدخال البيانات المطلوبة والنقر على تبويب تأكيد وبعدها النقر على تسديد فاتورة، وستحصل في الحال على رسالة تؤكد أنك قمت بالسداد بنجاح.