نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الحج 2021 عبر المسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج بالإعلان عن أسماء الأشخاص المرشحين لتأدية فريضة الحج اليوم الجمعة، موضحة أنه بشأن الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442 عبر البوابة المسار الإلكترونية، ولذلك لابد من الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية عبر بوابة المسار الإلكترونية ، حيث سيتم إعلان أسماء المرشحين لأداء الفريضة اليوم الجمعة وفقا لما أوضحته وزارة الحج والعمرة وذلك عن طريق بوابة مسار الإلكترونية.

نتائج الحج

قامت وزارة الحج السعودية مساء أمس بإغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل عبر بوابة المسار الإلكترونية، حيث قامت باستقبال ما يزيد عن 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين منذ فتح باب التسجيل وحتى يوم الأربعاء، مؤكدة على عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر.

موعد الإعلان عن نتيجة التقديم للحج

حج البيت الحرام واحد من الأمور التي تطرأ على نفوس الجميع لما فيها من قربة وملذة من الله عز وجل ولذلك فإن الكثير والكثير من الأشخاص يتقدمون بأوراقهم إلى مكاتب الحجز للحج والعمرة طامعين بأن يتم قبولهم ويشرعوا في تأدية ركن من أعظم وأهم أركان الإسلام للمقتدرين، ولذلك فإنه سيتم الإعلان عن نتائج فرز الحج 1442 للمتقدمين من المواطنين والمقيمين عبر رابط المسار الإلكتروني لنتائج الحج.

الإجراءات المتبعة في الحرم للحج والعمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك حفاظا على المصليين من أي شكل من أشكال المرض التي قد تنتشر في الآونة الأخيرة وذلك لما لحق بالعالم من ضرر اجراء ما حدث في أزمة فيروس كورونا والتي تلازمنا حتى الآن، وقد عبرت السعودية أنها قامت بتنفيذ الإرشادات و التباعد ما بين المصليين، وستقبل في الحرم أعداد أقل من المرات السابقة لها وذلك تقديرا للمصليين وحفاظا عليهم وعلى رعاياها.

كيف ستتأكد من قبولك في الحج

أوضحت وزارة الحج السعودية أنه تم إرسال الرسائل لجميع المقبولين في الحج وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية أو الايميل وربما رقم الهاتف المقرن، وذلك حفاظا على سياسة التباعد ما بين الأشخاص قدر المستطاع للحفاظ على السلامة العامة والخاصة من الرعايا والزوار.