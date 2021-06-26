رابط وخطوات تحديث الضمان الاجتماعي 1443

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كيفية تحديث الضمان الاجتماعي 1443 هذا السؤال هو واحد من ضمن الأسئلة التي تدور في أذهان كافة المسجلون في برنامج الضمان الاجتماعي الذي يقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يقومون بعملية التحديث للبيانات الشخصية لهم المسجلة في البرنامج حيث إنة من ضمن متطلبات صرف البرنامج.
تحديث الضمان الاجتماعي 1443
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنة يجب علي المستفيدين من الضمان بالقيام بتحديث البيانات الشخصية لهم المسجلة في البرنامج قبل إن يتم صرف الدفعات الجديدة حيث الهدف من ذلك هو التحقق من صحة البيانات المسجلة وأيضاً تعديل البيانات في حالة تغير الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، وبرنامج الضمان هو واحد من ضمن المعاشات التي تصرف من قبل الحكومة السعودية لمساعدة العديد من فئات المجتمع السعودي علي تحسين الدخل الشهري لهم.
شروط الضمان الاجتماعي 2021
يوجد عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم الحصول علي المعاش وهذه الشروط تكون وفقاً للأتي:
- يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن لا يكون حاصل علي مساعدات مالية أخري من الحكومة في المملكة.
- يشترط إن يكون سن المتقدم لا يقل عن 35 سنة.
- يجب عدم توافر سجل تجاري أو سجل ضريبي بأسم المتقدم.
- يشترط إن يكون من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان.
خطوات تحديث الضمان الاجتماعي 1443
تتم عملية تحديث الضمان إلكترونياً من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة المرور.
- اختيار من القائمة الضمان الاجتماعي ثم تحديث الضمان.
- بعد ذلك يتم عرض لك البيانات الشخصية تقوم بالتأكد منها والضعط علي زر التالي.
- كتابة عنوان المنزل والرمز البريدي لك في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تكتب هاتف المنزل ورقم الهاتف المحمول.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- كتابة رقم الحساب البنكي.
- الضغط علي زر تحديث البيانات الشخصية.
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