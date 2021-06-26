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عمر شويل - جدة موعد التقديم على الحرس الملكي 1442؛ بدء البحث يزداد من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على الحرس الملكي بعد أن تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي عن مَوعد التقديم في وظائف الحرس الملكي، حيث أن الحرس الملكي هم من يقومون بحراسة وحماية خادم الحرمين الشريفين والشخصيات الهامة من داخل وخارج البلاد.

موعد تقديم الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية العامة

سوف يبدأ التقديم لوظائف الحرس الملكي ابتدءاً من الأحد 4 يوليو2021 الموافق 24 ذو القعدة 1442 وسوف يتم التدريب على البرامج المعتمدة وهي:

السكرتير التنفيذي.

سلاسل الإمداد.

الحاسب الآلي.

شروط الحرس الملكي

تم وضع بعض الشروط من من قبل رئاسة الحرس الملكي التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف الحَرس الملكي وذلك حتى يستطيع المتقدم التسجيل فيها وهذه الشروط هي :

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ حيث لا يمكن أن يتقدم الطلاب السعوديين الذين نشأوا خارج المملكة.

أن يكون المتقدم قد حصل على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعة أو الإجتماعية أو الشرعية فقط .

لا يتم قبول حاملي الثانوية الصناعية أو الثانوية الزراعية.

يجب أن يكون عمر الطالب الراغب في التقديم أعلى من 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

أن يكون المتقدم تخطى الاختبارات الطبية حيث يجب أن يكون متناسق في الطول والوزن وأن يكون بصحة جيدة خالية من الأمراض.

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

يتم قبول الحاصلين على المعاهد العلمية عدا المعاهد الصحية ومعهد إنشاء المراقبين.

أن يكون متزوج من امرأة سعودية الجنسية حيث يمنع من التقديم الأشخاص المتزوجين من جنسيات أخرى.

ألا يكون قد تعرض للفصل من أي كلية أو معهد عسكري.

أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس، وكذلك اختبار القدرات العامة.

يتعهد الطالب بإتمام الخدمة العسكرية حتى نهايتها وهي أربع سنوات في المعهد.

أن يكون المتقدم لا يعمل بأي جهة حكومية أو عسكرية.

وبهذا نكون انتهينا من هذا المقال الذي تحدثنا فيه موعد التقديم على الحرس الملكي للحاصلين على الثانوية العامة 1442، موعد تقديم الحرس الملكي 1442 لحملة الثانوية العامة، شروط الحرس الملكي.