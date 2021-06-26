نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر موعد لدخول مكة قبل الحج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في كل عام يذهب الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ويحرص المسئولين في المملكة العربية السعودية على أن يتم تهيئة الظروف المناسبة للحجاج، وفي نفس الوقت فإنها تعمل على أن يتم تقديم مختلف الخدمات إلى الحجاج، وفي هذا العام بدأ الحجاج في البحث عن اخر موعد لدخول مكة قبل الحج 1442 ، خاصة لأن هذا العام يختلف على غيره بسبب الوباء المنتشر وما تمر به البلاد.

اخر موعد لدخول مكة قبل الحج 1442

في كل عام يتم إصدار موعد محدد لدخول مكة وبعد هذا الموعد فإنه لا يسمح إلى الحجاج أن يتم دخول مكة، سوى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم تصريح الحج أو تصريح العمل هذا بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في السعودية.

الغرض من ذلك أن يتم الحد من الإزدحام وذلك من خلال العديد من القواعد التي تم وضعها للمحافظة على التباعد بين المواطنين؛ حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد، وعلى الرغم من تداول العديد من الإشاعات حول هذا الموعد إلا أنه لم يتم تحديده بعد.

ما هي شروط الحج 1442 ؟

لقد تم إعادة استقبال الحجاج من جديد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والذي كان سبب في التأثير على الحج لفترة طويلة، ولقد تم فتح باب الحج بناء على العديد من شروط الحج لهذا العام المختلفة التي تم وضعها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

بالنسبة إلى الحجاج المسافرين عدم الدخول قبل الحصول على اللقاح.

أن تكون الجرعة الأولى قبل شهر ذي الحجة، وبالنسبة إلى الجرعة الثانية تكون قبل دخول الحج بأسبوع.

أن يتم ارتداء الكمامة على مدار اليوم من قبل جميع الحجاج وكذلك العاملين.

لابد أن يكون عمر المتقدم ما بين 18- 90 عامًا.

يجب أن يكون اللقاح معتمد من وزارة الصحة.

كذلك لابد أن يكون لدى الحاج تصريح آداء.

قبل السفر بمدة تصل إلى 72 ساعة يجب أن يتم إجراء تحليل PCR.

يتم عمل عزل إلى الحجاج عند وصلوهم السعودية لمدة ثلاث أيام، ثم يتم إجراء التحليل من جديد.

لا يعاني المريض من أمراض مزمنة.

بالنسبة إلى الفنادق فإنه يجب أن يتم توفير أماكن للإقامة تكون متناسبة مع الحجاج للوقاية من الازدحام.

يجب أن يتم تقديم مختلف الخدمات بالنسبة إلى الحجاج في الغرف.

لا يجب أن يتم عمل بوفيهات لضمان عدم حدوث تجمعات.

بالنسبة إلى الحجاج الأجانب فيجب أن يتم عمل عزل لهم لمدة ثلاث أيام.

ختامًا فإنه يجب أن يتعرف الجميع حول اخر موعد لدخول مكة قبل الحج 1442 أنه غير محدد، وجميع ما تم تداوله حول هذا الموعد غير صحيح، وكذلك فإنه يوجد العديد من الحملات المختلفة التي يمكن من خلالها التسجيل في الحج مثل حملة القرشي ، وحملة الكاف وحملة الراجحي حتى يكون من السهل أن يتم التسجيل في الحج لهذا العام.