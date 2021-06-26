الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1443 برقم السجل المدني ورقم الطلب

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1443 برقم السجل المدني تعتبر هذه العبارة واحدة من ضمن أكثر العبارات التي يبحث عنها العديد من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي والمتقدمين حديثاً للحصول علي المقطوعة وذلك لأن يقومون بمعرفة نتيجة الدفعات وأيضاً حتي يتمكنو من معرفة مواعيد الصرف.

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي أو كما يطلق عليها المساعدات المقطوعة هي نوع من ضمن أنوع مصادر المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقدم هذه المساعدة إلي عدد محدود من الفئات في المجتمع السعودي حتي يساعدهم في تحسين الحالة المالية لهم وزيادة قدرتهم علي شراء احتياجات المنزل.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن تنظم عملية الحصول علي المقطوعة وهذه الشروط تكون وفقاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة.

ينبغي إن يكون لا يزيد الراتب الشهري له عن 3 الأف ريال سعودي شهرياً.

يجب إن يكون المتقدم غير حاصل علي أي من المساعدات المالية التي تقدمها المملكة.

يشترط عدم توافر سجل تجاري أو سجل ضريبي بأسم المتقدم.

عدم وجود ممتلكات عقارية تساعد علي زيادة الدخل بأسم المتقدم.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1443

يمكن إن تقوم بعملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة من خلال الخدمة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تكون وفقاً للنحو الأتي: