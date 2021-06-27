ما هي الشروط ومميزات التمويل الشخصية من بنك الجزيرة بالمملكة يعد بنك الجزيرة من ضمن البنوك، التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تمويلاتها، فلن تكون هناك أي مشكلة في الحصول علي القرض الشخصي بدون كفيل، ويوفر البنك مميزات عديدة لهذه التمويلات، لجذب عدد كبير من العملاء، ثم يوفر أيضا تامين مجاني علي الحياة، ثم أيضا العجز الكلي، فيعفي أهل المقترض من سداد باقي الأقساط في هذه الحالة، ويمنح البنك أيضا إعادة التمويل، بعد مضي ثلاثة اشهر من سداد التمويل الأول، ولا يقتصر الأمر علي ذلك فقط فقد يصل التمويل إلي نصف مليون ريال سعودي، ولكن بشرط أن يكون راتبك خمسة عشر ألف ريال سعودي، ثم من خلال التقرير وموقع ثقفني سنتكلم عن كل ما تريد معرفته من تمويلات بنك الجزيرة بالمملكة.

ما هي الشروط ومميزات التمويل الشخصية من بنك الجزيرة بالمملكة

يجب أن يتوجه العميل إلي الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة. ثم تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب. كتابة البيانات المطلوبة من، الاسم، اسم العائلة، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، المدينة، الوظيفة، البيانات المالية. ثم الضغط علي إرسال. ويمكن التوجه مباشرة إلي فرع البنك القريب منك، والتقديم للتمويل.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الجزيرة

هناك مميزات عديدة للتمويل الشخصي من بنك الجزيرة بالمملكة:

تمويل شخصي بدون تحويل راتب. رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل يصل إلي 750.000 ريال سعودي. هامش ربحي ابتداء من سبع وست وستون بالمائة شاملة الرسوم الإدارية. ثم إمكانية إعادة التمويل. تامين تكافلي مجاني في حالة الوفاة والعجز الكامل. عدم دفع الأقساط من قبل أسرة المستفيد في حالة الوفاة والعجز الكامل.

الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي من بنك الجزيرة

يتراوح العمر ما بين ثلاثون وخمس وخمسون عاما. سجل ائتماني جيد. لا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن ثلاث شهو والخاص ستة اشهر. ثم لا يقل الدخل الشهري عن خمسة ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للتمويل من بنك الجزيرة