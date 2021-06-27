نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 1442 تبعًا لـ النظام الجديد للضمان الاجتماعي في السعودية ووفقًا لـ لائحة الضمان الاجتماعي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حيث يهتم برنامج الضمان الحكومي بالدعم المادي شهريًا لذوي الحاجة؛ وذلك لتوفير حياة كريمة لجميع مواطني المملكة، وفي حال أن كُنت تتساءل عن تفاصيل الضمان الاجتماعي الآن يُمكنك معرفة التفاصيل عبر المُتابعة، بتيع…

قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة

قامت الجريدة الرسمية السعودية اليوم بنشر لائحة تنفيذية تخص قرارات الضمان الاجتماعي عبر مكتب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجاء القرار على هيئة 29 مادة، وإليكم أهم التفاصيل:

تقديم طلب المعاش يتم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية لوزارة التنمية البشرية أو التواصل مع خدمة المواطنين على الهاتف، شاهد نهاية التقرير الرقم الرسمي، على أن يتم تقديم كافة البيانات المطلوبة خاصةً بيانات ثبوتية جنسيته السعودية.

تقديم كافة البيانات للأسرة في حالة تقديم أسرة كاملة، أي تقديم البيانات لكل فرد من الأسرة.

في حال وجود خلاف على هوية العائل لابد من تحديد العائل من الأسرة، ويهتم فرد من الباحثين الاجتماعيين بتقديم توصية للوزارة بعدما يقوم بـ معاينة الحالة.

التحقق من شروط الاستحقاق، والتأكد من البيانات عبر زيارة مسكن المستفيد.

يشترط التعاون بشكل كامل مع الباحث الاجتماعي عند تسجيل أو تقديم الطلب، وفي حال تقديم معلومات مضللة من الممكن أن يتوقف الضمان الاجتماعي.

في حال عدم استحقاق الضمان الاجتماعي لنفاذ شرط من شروطها، علمًا بأنه يتم تحديد ذلك عبر باحث من الضمان الاجتماعي يتم إلغاء الدعم القادم مع إمكانية الاحتفاظ بما صرف قبل معرفة عدم الاستحقاق، ولكن في حال أن كانت البيانات المقدمة من البداية خاطئة يلتزم الشخص بإعادة ما تم صرفه من قبل.

المستفيدون من قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة

المقيمين دائمًا في المملكة ولديهم إقامة دائمة.

زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته على أن تكون مُقيمة هي وأولادها في السعودية.

أولاد المطلقة السعودية أو الأرملة السعودية من غير سعودي على أن تكون مقيمة بشكل دائم في السعودية.

ذوي الإعاقة وأيضًا الأيتام وكذلك الأرامل بشرط امتلاكهم بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم شهادة تثبت الإعاقة.

يُرجى العلم بأن المعاش يصرف شهريًا ولكن بعد شهر من قبول طلب المعاش، وفي حال أن كنت تتساءل عن موعد الباحث الاجتماعي فأنه يتواصل معك عبر الرقم المضاف إلى الطلب قبل الزيارة على أن يكون هناك محرم بالمنزل.

رقم الضمان الموحد السعودي

يُمكنك التواصل مع خدمة العملاء للضمان السعودي لتقديم طلب أو الاستفسار عبر الرقم 19911 أو التواصل إلكترونيًا عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية، أو على حساب الضمان الاجتماعي تويتر، وبذلك تعرفنا على قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة ١٤٤٢ بالتفصيل.