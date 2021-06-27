نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة ورابط تحديث بيانات الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالاستعداد مرة أخرى من أجل صرف دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة لدى مستحقيها في المملكة العربية السعودية وهذا أثناء الفترة القادمة مشيرة إلى أن الحكومة تقدم أهتماماً كبيراً لدى الأسر الفقيرة والأفراد أصحاب الدخل المحدود وكذلك الغير قادرين وهذا بهدف توفير احتياجتهم الأساسية، كما إنها قامت بالتنبيه عن أنه سيتم إطلاق وصرف جميع مبالغ الدعم المختلفة والذي من ضمنهم الدعم للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي في وقت لاحق كما قامت بنفي صحة ما يتم تردده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان أثناء الفترة القادمة وهذا بالتزامن مع الزيادة في أعداد المستفيدين.

المساعدة المقطوعة :-

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن أحد الإعانات المالية التي يتم صرفها بشكل سنوي والتي تهتم بهذا الأمر هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما أن هذه المساعدة يتم صرفها لدى الفئات الأشد احتياجاً من المستحقين الذي تكون مكتملة بياناتهم وكذلك أوراقهم.

شروط استحقاق الفئات لدى المساعدة المقطوعة :-

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الفئات المستحقة للحصول على المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط هي :-

ضروري أن يكون سعودي الجنسية. عمره قد تخطي 35 عاماً. من الهام إقامته بشكل دائم في المملكة. ذوي الدخل المنخفض. ألا يكون مشمولاً لدى معاشات الضمان الاجتماعي. أن يكون لديه حساب بنكي من أجل تحويل الدفعات عليه.

الفئات المستحقة لصرف المقطوعة :-

يوجد عدد من الفئات التي تكون ذات أحقية بالحصول على المساعدة المقطوعة من أي مواطن آخر وهذا لا يعني بأنه يمكن لأي فرد في المملكة الحصول على هذه المساعدة، ومن هذه الفئات التالي :-

الأرامل.

والمطلقات والأيتام.

السيدات اللاتي هجرهن أزواجهن.

حالات العجز الدائم وكذلك المؤقت.

الأسر ذات دخل محدود.

أسر العوائل والمسجونين.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني :-

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني يتم هذا من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المخصصة داخل كل منطقة بحيث يجب اتباع تلك الخطوات التالية :-