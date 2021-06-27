رابط تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه وشروط التسجيل في برنامج ريف 1442

تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه ، توفر وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية خدمة برنامج الدعم الريفي للمزارعين وللأسر المنتجة، لتوفير الدعم الذي يحتاج له المزارعين في السعودية لتحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة كفاءتها، ويعتبر الدعم الريفي واحد من أهم برامج 2030 في المملكة العربية السعودية لتحسين مستوي معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، كما يعمل برنامج الدعم على تنمية عدة قطاعات ولكن يكون التركيز الأكبر هو على المناطق الريفية الذي يتم تحديدها بناءا على الميزة النسبية لهذه المناطق الريفية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط التسجيل في برنامج ريف وطريقة التسجيل فيه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه

ما هو الدعم الريفي ؟ هو واحد من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمزارعين المتوافرة فيهم شروط التسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم المادي لتنمية أنشطتهم الزراعية، وذلك عن طريق بوابة ريف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه الزراعية السعودية، وهذه هي خطوات تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه 1442 :

الدخول إلى رابط الدعم الريفي عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . بعد ذلك أنقر على خيار إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية .

لكي تتمكن من إنشاء حساب على المنصة، ادخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

بعد إنشاء الحساب أنقر على خيار طلب الدعم الريفي .

. ادخل البيانات المطلوبة منك بدقة .

بعد إتمام عملية تسجيل الدعم الريفي ، سوف تتم مراجعك طلب حصولك على الدعم وإخبارك بالقبول أو بالرفض .

شروط الدعم الريفي 1442

لكي يتمكن المزارعين في الملكة العربية السعودية تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه للحصول على الدعم يجب توافر فيهم هذه شروط الدعم الريفي :

يجب أن يكون المزارع المتقدم سواء كان ذكر أو أنثي أن يكون سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المزارع المتقدم للحصول على الدعم الريفي أن يكون عاملا في المجال الزراعي في المناطق المستهدفة الذي يتم تقديم الدعم لها .

ألا يكون المزارع المتقدم يعمل في أي وظيفة أخري حكومية أو خاصة .

ألا يقل سن المزارع المتقدم عن 21 عام .

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمزار المتقدم عن 6000 ريال سعودي .

يجب على المزارع المتقدم تقديم جميع الأوراق الرسمية التي تفيد بمزاولة المهنة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجه وشروط التسجيل في برنامج ريف 1442 في المملكة العربية السعودية .