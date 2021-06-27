حملة وزارة الدفاع للحج | رابط التسجيل في الحملة والأوراق المطلوبة

حملة وزارة الدفاع للحج للتسجيل علي حملات الحج بالمملكة للحج السنوي. فيسعى الكثير من منتسبي القوات المسلحة والجيش الوطني في المملكة في معرفة شروط التسجيل في حملة حج وزارة الدفاع. ثم طريقة التقديم في حملة وزارة الدفاع للحج ورابط التسجيل في المبادرة. كل ذلك سنقوم بشرحه تفصيلاً في المقال في السطور القادمة. وذلك لاستيفاء كافة متابعة أخبار مبادرة حملات الحج من الوزارة.

ماهي حملة حج العاملين في وزارة الدفاع

تعد خدمة حملة حج العاملين بوزارة الدفاع أحد أشهر وأفضل الحملات المقدمة لمنسوبي القوات المسلحة من أجل أداء الفريضة العظمي. وذلك وفقاً لشروط خاصة بعملية التقديم وبرنامج مفاضلة يتم أختيار المتقدمين بناء عليه. ثم يحسب ذلك بعدد الأفراد المسموح لهم والأعداد التي أقرتها الوزارة للسماح لهم بالحج.

شروط التقديم حملة حج وزارة الدفاع

تقدم تلك الخدمة للأشخاص الذين ما زالوا يعملون في وزارة الدفاع.

ثم لا يتم قبول ملفات منسوبي الجيش المتقاعدين.

و تقدم الخدمة للمواطنين السعودين المقيمين في المملكة فقط.

يجب آلا تكون بطاقة الأحوال المدنية للمتقدم منتهية.

التزام المتقدم بإجراءات التسجيل في الميعاد الذي تم تحديده من وزارة الحج لمنسوبي القوات المسلحة بالمملكة.

رابط التسجيل في حملة وزارة الدفاع للحج

وتتم عملية التسجيل في مبادرة وزارة الدفاع لحملتها للحج بشكل إلكتروني كما أعلنت وزارة الحج. وذلك من خلال رابط التسجيل الإلكتروني التي خصصته الوزارة في الحج المخصص من قبل وزارة الحج. وأعلنت وزارة الحج علي المواطنين عدم الذهاب إلى مقر الإدارة المسئولة عن شئون الموظفين. وذلك لتقديم الطلبات في ظل جائحة كرونا. كما أكدت أن التقديم فقط من خلال البوابة الإلكترونية والذي يسمح بدخول العاملين في وزارة الدفاع. كما أنه نص الإعلان علي عدم النظر إلى أي ملفات مقدمة بطريقة يدوية وكل الملفات أن تكون علي هيئة طلبات إلكترونية من خلال رابط البوابة الإلكترونية للحج.

طريقة التسجيل في بوابة حملة الحج المقدمة من وزارة الدفاع