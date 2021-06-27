نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مطلوب للمشاركة في فعاليات السعودية وكل ما تريد معرفته عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مطلوب التي تهتم بالمواهب الشابة الراغبة في المشاركة في أكبر الفعاليات التي تقام في المملكة العربية السعودية ، وهي فرصة عظيمة للعديد من المواهب الشابة الراغبين في إظهار هذه المواهب. وكما هو معمول دائما في السعودية التي تعمل على تقديم العديد من الفعاليات والعروض في المواسم المختلفة بإشراف مركز الفعاليات الوطني. كما تتيح منصة “مطلوب” للأفراد والشركات أن يكونوا جزءًا منها، سواء من خلال تقديم الأفكار أو تقديم الخدمات أو إقامة الفعاليات وأي شيء يتعلق بالمشاركة والاستفادة منها. وسنتعلم كيفية التسجيل في موقع مطلوب للمشاركة في الفعاليات وكيفية الدخول إلى الموقع فيما يلي.

ما هي منصة مطلوب للفعاليات؟

أطلق سابقا مركز الفعاليات بالسعودية منصة “مطلوب” بهدف تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم المملكة العربية السعودية. ويمكن لزوّار موقع (matloob.ec.gov.sa) التقديم عليه من خلال الخدمات التي يقدمها ، مثل الوظائف المؤقته (للأفراد) والمواهب والطعام والشراب سواء كانت مطاعم أو من عربات متنقلة أو من موردي الطعام والشراب (عائلات المنتجين) والمحلات التجارية بجميع أنواعها والشركات الخدمية المساندة للفعاليات مثل تنظيم وإدارة الحشود والمقاولات والاستشارات الهندسية والمناسبات الموسمية.

التسجيل في منصة مطلوب

التسجيل في منصة مطلوب تفتح عليك مجموعة كبيرة من الخدمات التي تساعد على توفير العديد من الفرص للشباب، بما في ذلك حضور الفعاليات والمشاركة فيها ، وإظهار المواهب المختلفة ، والعمل ، والحصول على فرصة عمل مؤقتة ، أو عرض المنتجات إلخ. كل هذا يتطلب التسجيل لى موقع مطلوب باتباع الخطوات التالية للتسجيل:

اذهب إلى موقع مطلوب.

انقر فوق تسجيل الدخول ، ثم اختر التسجيل الآن.

ادخل البيانات المطلوبة ومنها: تحديد نوع المشترك سواء فرد او شركة.

أدخل رقم هاتفك الخلوي والبريد الإلكتروني والاسم.

أدخل النوع ورقم الهوية الخاصة بك، واقبل الشروط وانقر فوق تسجيل جديد.

تسجيل الدخول على موقع مطلوب

يشترط تسجيل الدخول للمشاركة في الخدمات التي يقدمها موقع مطلوب عن طريق تفعيل التسجيل عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. لتتمكن من الولوج إلى الموقع برقم المبايل المسجل. ويتم تحديد الخدمات والتقديم عليها من خلال البوابة الالكترونية مطلوب

خدمات منصة مطلوب

هناك العديد من الخدمات المختلفة المتاحة من خلال منصة مطلوب ، والتي يمكن الحصول عليها بمجرد التسجيل في المنصة، والتي تلبي احتياجات الأفراد ، وكذلك الشركات الراغبة في حضور الفعاليات ، ومن بين هذه الخدمات ما يلي:

توفر خدمة التوظيف المؤقت وهي من الخدمات المقدمة للأفراد.

خدمة المواهب والتي تشمل الطعام والشراب ، والتي تختلف من حيث المطاعم ، أو مقدمي جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

كما أن لديها خدمة المتاجر وتتنوع في أنواعها.

بالإضافة إلى توافر خدمات الدعم.

يمكن للمسجلين أيضًا التعرف على أنشطة المواسم المختلفة الموجودة في المملكة.

بالإضافة إلى هذه الخدمات توجد خدمة المواقع مختلفة.

كيفية التقديم على منصة مطلوب

من الأمور المهمة التي يجب معرفتها كيف يمكنك الاستفادة من العديد من الخدمات المختلفة المتاحة من خلال منصة مطلوب، وتكون طريقة المشاركة فيها كالآتي: