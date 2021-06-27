نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الحرس الملكي للحاصلين على الثانوية العامة 1442 ومميزات ومدة الدراسة في المعهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الحرس الملكي للحاصلين على الثانوية العامة 1442؛ تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي عن موعد التقديم في الحرس الملكي وذلك للحاصلين على الثانوية العامة، حيث يستطيع الطلاب الذي تتوافر بهم الشروط التقديم للالتحاق بمعهد الحرس الملكي على الرابط الخاص بالمعهد فسوف يتم تفعيله عند البدء في التسجيل، حيث يحصل الطالب عقب التخرج على رتبة عريف فني وغيرها من المزايا التي سنذكرها فيما بعد.

رابط التسجيل في الحرس الملكي 1442

تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي أن التسجيل سوف يكون متاح في الموعد المحدد على الرابط الإلكتروني للحرس الملكي، حيث أنه لا يتم استقبال أي طلبات حالياً، وسيتم استقبالها في الموعد المحدد وهو يوم 24 من ذي القعدة 1442 الموافق الأحد 4 يوليو 2021.

مميزات الدراسة في الحرس الملكي

تشمل الدراسة في معهد الحرس الملكي على بعض المميزات منها:

يتم تعيين الطالب بعد التخرج مباشرة وحصل على رتبة عريف فني.

لا يحتاج الطالب لقضاء الخدمة العسكرية بعد التخرج من المعهد، وذلك لأن مدة الدراسة في المعهد تتضمن مدة الخدمة العسكرية.

يستطيع الطالب ووالديه القيام بالكشف والحصول على العلاج في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

يحصل الطالب على مبلغ ألف ريال شهرياً كمكافأة.

يكون للطالب تأمين صحي خلال مدة الدراسة في المعهد.

مدة الدراسة في معهد الحرس الملكي

يقوم معهد الحرس الملكي بفتح باب التقديم كل عام لخريجي الثانوية العامة، حيث يلتحق الطلاب بدورات مختلفة تختلف مدة الدراسة فيها عن بعضها البعض ويتم الإعلان عن مدة الدراسة في كل قسم بعد فتح باب التقديم، حيث يتم التقديم على رابط الحرس الملكي الإلكتروني الذي سوف يتم تفعيله في الموعد المحدد للتسجيل.

شروط التقديم في معهد الحَرس الملكي

تم تحديد بعض الشروط من قبل رئاسة الحرس الملكي التي لابد من الانتباه إليها عند التقديم على رابط الحرس الملكي، وذلك لأنه يتم القبول في المعهد بناءًا عليها، ومن هذه الشروط :

لابد أن يكون الطالب المتقدم سعودي الأصل والمنشأ حيث يتم استبعاد الطلاب السعوديين الذين عاشوا خارج السعودية.

يجب أن تكون البيانات المدخلة متوافقة مع البيانات الموجودة في الأوراق وذلك لأن عند وجود أي خطأ سيتم رفض الطلب.

يشترط أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة قسم العلوم الشريعة أو الطبيعية أو الإجتماعية حيث لا يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الزراعية أو الصناعية.

ألا يكون الطالب قد تتعرض للفصل من أي معهد أو كلية عسكرية من قبل.

يجب أن يكون شخص جيد معروف بسلوكه الجيد أي لا يكون عليه أي قضية مخلة بالشرف.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم 17 عام فيما فوق ولا يزيد عن عمر 30 عام.

ولا يقل طوله عن 170 سم، وأن يكون طوله متناسق مع وزنه.

يجب أن يكون لائق طبياً أي أن يكون ذو صحة جيدة لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

كما يجب أيضاً أن يكون قد اجتاز الاختبار التحصيلي والمقابلة الشخصية وكذلك اختبارات القدرات العامة.

يتعهد المتقدم بعدم ترك المعهد طول المدة الدراسة 4 أربع سنوات.

أن يكون متزوج من امرأة سعودية.

يجب أن يكون لايعمل في وظيفة حكومية أو عسكرية.

وهكذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط التسجيل في الحرس الملكي للحاصلين على الثانوية العامة 1442 ومميزات ومدة الدراسة في المعهد، شروط التقديم في معهد الحرس الملكي.