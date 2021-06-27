رابط التسجيل في الدعم الريفي 2021 وشروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

رابط التسجيل في الدعم الريفي ، دعم ريف للأسر المنتجة. هو برنامج حديث لدعم مالي للأسر المنتجة الغير عاملين. ويضم أيضا المزارعين الصغار في المجال الزراعي داخل المملكة العربية السعودية. حيث أصدرت حكومة المملكة هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة 2030. حيث أتاحت وزارة البيئة والزراعة للمواطنين من المزارعين الصغار أن تستفيد من هذا الدعم المالي. وذلك للاستفادة من هذا الدعم يجب توفر شرط علي أن يكون بنود النشاط متوافقة مع قطاعات الزراعة التي ترعاها ريف ووزارة الزراعة والبيئة. واليوم سوف نستعرض لكم أعزائي القراء زائري موقع ( ثقفني ) رابط التسجيل في الدعم الريفي وكيفية التسجيل وسوف نسرد لكم شروط التسجيل في برنامج ريف من خلال تلك المقالة فتابعوا معي في السطور القادمة.

رابط التسجيل في الدعم الريفي 2021 وكيفية التسجيل

هناك نوعان من الدعم يقدمه البرنامج للمواطنين، حيث البرنامج يقوم بتطوير أعمال المزارعين وطرق العيش. النوع الأول وهو عبارة عن دعم مالي وهو من خلاله يحصل المزارع علي 6000 ريال سعودي لتطوير أعماله الخاصة. كما أيضا النوع الثاني من الدعم عبارة عن مشاريع صغيرة تقوم بخدمة ومساعدة المزارعين الصغار. حيث أن يتم تحويل نظام العمل القديم للزراعة إلي نظام زراعي متطور وحديث. وفيما يلي رابط برنامج ريف وخطوات التسجيل في دعم ريف:

يجب التوجه عن طريق شبكة الإنترنت لموقع بوابة الدعم الريفي تسجيل دخول.

تسجيل دخول. عزيزي المستفيد الآن أنقر علي زر أبدأ الدعم المالي.

كما أيضا سيطلب منك بياناتك الخاصة ويجب وضعها بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

سوف يتم ظهور الأوراق الرسمية المطلوبة الذي يجب استيفائها ويجب رفعها علي الموقع. حيث يتم مراجعة تلك الأوراق في غضون 60 يوما من زمن رفع الأوراق وإنشاء الطلب.

شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة 2021

يجب علي طالب الدعم أن يكون من أصول سعودية ولدية الجنسية السعودية.

كما أيضا يجب علي طالب الدعم والاستفادة منه أن يكون ليس لديه عمل في القطاع العام أو الخاص.

يجب ملاحظة أن الحد الأقصى للدعم المالي 6000 ريال سعودي.

كما يجب علي طالب الدعم أن يكون غير ملتحق بحد أقصى بثلاثة برامج وحد أقصي للدعم لا يزيد عن 54 ألف ريال سعودي.

ماهو برنامج ريف للأسر المنتجة

برنامج دعم ريف هو برنامج دعم أصدرته وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة. يهدف البرنامج إلى تطوير وتحديث برنامج المملكة في التنمية الريفية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما أيضا يمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية ، حيث ستقوم ب أستقبال جميع المتقدمين من القطاعات المستهدفة عبر رابط التسجيل في الدعم الريفي.

عزيزي زائر موقعنا المميز ( ثقفني ) لقد أستعرضنا لك اليوم رابط التسجيل في الدعم الريفي 2021 للأسر المنتجة. كما أيضا كيفية وشروط التسجيل في برنامج ريف. وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتطوير الزراعة. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.