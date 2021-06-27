رابط التقديم في الكلية التقنية بجدة 1442 الدبلوم الصباحي والمسائي

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في الكلية التقنية للعام الدراسي 1443؛ حيث أعلنت الكلية التقنية بجدة عن مواعيد التقديم في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام الدراسي 1443، والجدير بالذكر أن الكلية التقنية بجدة تأسست عام 1407 هـ، وكانت آنذاك تقبل الطلاب في ثلاثة أقسام فقط؛ هم قسم التقنية الميكانيكية والكهربائية وتقنية الإلكترونيات، وقد مرت الكلية التقنية بجدة بالعديد من مراحل التطور والتوسع؛ وذلك لكي تواكب متطلبات سوق العمل، لذلك أصبحت الكلية التقنية بهذا الحجم وتضم العديد من الأقسام في مختلف التخصصات.

رابط تقديم الكلية التقنية بجدة

أعلن عميد الكلية التقنية بجدة عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الكلية الدبلوم الصباحي والمسائي، وأكد على أن التقديم في الكلية التقنية لهذا العام 1443 سيكون إلكترونيًا عبر رابط التقديم في الكلية التقنية “بوابة قبولي” ugate.tvtc.gov.sa، وأشار إلى أنه بعد انتهاء عملية التقديم تبدأ عملية فرز طلبات المتقدمين واختيار الأنسب لذلك وفق معايير المفاضلة؛ حيث أنه يتم تخصيص نسبة 60% للشهادة الثانوية، و 40% لاختبار القدرات العامة في المركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى ما سبق ضرورة استيفاء شروط القبول في الكلية التقنية.

موعد التقديم في الكلية التقنية بجدة

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن مواعيد التقديم في برامج الدبلوم والبكالوريوس للعام التدريبي 1443 الفصل التدريبي الأولى لذلك، كالتالي:

يبدأ التقديم في الكلية التقنية لبرامج الدبلوم غدًا الأحد الموافق 17 ذو القعدة 1442 هـ.

يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 27 ذو القعدة 1442هـ.

يبدأ التقديم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وينتهي في نفس التوقيت يوم 27 /11 /1442 هـ.

تتولى الكلية التقنية مراسلة الطلاب المقبولين بشكل مبدئي في الكلية التقنية بجدة يومي الثالث والرابع من شهر ذي الحجة 1442 هـ.

وفيما يتعلق بإجراءات القبول النهائي في الكلية التقنية ستكون في السادس عشر من شهر ذي الحجة.

تخصصات الكلية التقنية بجدة

كشف عميد الكلية التقنية بجدة المهندس جميل بن سعيد عسلي عن التخصصات المتاحة لبرامج الدبلوم في الكلية التقنية لذلك، وعددهم 12 تخصص، هم كالتالي:

التسويق والمحاسبة.

التقنية المدنية والتقنية المعمارية وتقنية الإنتاج.

الإدارة المكتبية وإدارة الفنادق.

القوى الكهربائية.

السفر والسياحة.

السلامة والصحة المهنية.

تقنية الإنتاج.

ميكانيكا السيارات.

التبريد والتكييف.

في النهاية نكون قدمنا موعد تقديم الكلية التقنية بجدة عبر رابط تقديم الكلية التقنية “بوابة قبولي، فضلًا عن التخصصات المتاحة لبرامج الدبلوم للعام الدراسي 1443.