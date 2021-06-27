خدمات بنك الراجحي في المملكة السعودية والتمويل الشخصي وتطبيق الراجحي

خدمات بنك الراجحي يتساءل الكثير من الناس عن الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي وطرق التعامل مع مصرف الراجحي وأيضا رقم المصرف وكل ما يخص البنك الراجحي من نظم وطرق التواصل وكذلك خطوات تسجيل مباشر الراجحي بتطبيق الراجحي. فقد تأسس البنك عام 1957 وهذا يعني أنه من أعرق البنوك. كما أنه يتبع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. ويقع المقر الرئيسي للراجحي بالعاصمة السعودية الرياض ولكنه يمتلك أكثر من 500 فرع سواء داخل المملكة أو خارجها.

خدمات بنك الراجحي AL Rajhi Bank

يقدم المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية اليومية. كما أنه يلبي كافة المتطلبات المصرفية اليومية لجميع عملائه وكذلك يتيح لهم هذه المعاملات عبر الهاتف الجوال سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. ويسعى دائما للاستجابة لمتطلبات العميل وذلك بالتطوير من النظم والأساليب أولا بأول. ويقدم هذه الخدمات بصورة ألكترونية حديثة ومن هذه الخدمات خدمات التمويل الشخصية وكذلك العقارية. وتمويل المشاريع بالإضافة إلى خدمات أخري ومنها فتح حساب جاري أو حساب توفير وبرامج التحويل الحديثة والبطاقات الائتمانية. وغيرها الكثير.

خدمات التمويل الشخصية من البنك الراجحي

يسعى المصرف الراجحي لمساعدة جميع العملاء دون استثناء لذلك يقدم عدد من أنواع التمويل الشخصي وتشمل:

أولا تمويل شخصي دون تحويل راتب: يتاح هذا النوع لمن يعيش داخل المملكة العربية السعودية. ولهم رواتب شهرية بحد أني ألفي ريال سعودي بحيث تصل قيمة التمويل إلى مليون ريال. ثانيا تمويل شخصي بتحويل الراتب: يتاح هذا النوع من التمويل للمواطنين السعوديين أو المقيمين. بشرط تحويل الراتب ويكون الحد الأدنى للراتب ألفي ريال سعودي ولكن الحد الأقصى للتمويل 50 ألف ريال. على أن يتم سدادها خلال 60 شهرا. ثالثا تمويل شخصي وطني: يتاح هذا النوع من التمويل إلى المواطنين والمقيمين أيضا دون تحويل الراتب. بحد أدنى للراتب ألفي ريال سعودي وبحد أقصى للتمويل 50 ألف ريال. ويسد خلال 60 شهرا. رابعا التمويل الشخصي بضمان العقار: يتاح هذا النوع من التمويل للمواطنين السعوديين فقط .على أن يكون الحد الأدنى للراتب 5 ألاف ريال سعودي لموظفي الحكومة وأيضا 7 آلاف ريال سعودي لموظفي القطاع الخاص. على أن يكون أقصى حد للتمويل 3 مليون ريال. خامسا تمويل تقسيط السيارات: يتاح هذا التمويل للمواطنين والمقيمين لإمكانية شراء سيارة سواء من الوكالات أو المعارض. أخيرا تمويل شخصي للمتقاعدين: يتاح هذا النوع من التمويل للمواطنين السعوديين بشرط تحويل راتب أدناه 1900 ريال سعودي وتعتمد قيمة التمويل على قيمة الراتب ليسدد في فترة أقصاها 5 سنوات.

تطبيق الراجحي الجديد 1442

يستمر المصرف الراجحي في تقديم الخدمات المميزة وذلك لتحقيق الريادة الرقمية التي يتطلع إليها المصرف دائما. وتقديم الحلول المصرفية السهلة والسريعة والمطورة ولذلك قام البنك الراجحي بإطلاق تطبيق جديد للراجحي بصورة مطورة ليتمكن من تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عبر الهاتف الجوال بشكل جديد وتصميمات مميزة ليمكنك من إتمام جميع معاملاتك المصرفية من أي مكان وأيضا في أي وقت.