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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة مطلوب والمستندات المطلوبة والفئات المصرح لها التسجيل. حيث أن من المعروف أن الحكومة السعودية تعمل جاهدة من أجل طرح خدمات جديدة للمواطنين. كما إنها تسعي دائماً لجعل المواطن داخل المملكة العربية السعودية يعيش حياة أفضل غنية بالخدمات المختلفة. وكذلك يتم تقديم هذه الخدمات بتسهيلات عديدة لتعمل على توفير الوقت والجهد للمواطنين. ومن بين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين هناك منصة مطلوب التي قام المركز الوطني للفعاليات بتقديمها. ومن الجدير بالذكر أن لهذه المنصة مميزات وخدمات عديدة تقدمها للمواطن من بينها إمكانية المشاركة في الفعاليات داخل المملكة. ولذلك سوف نقوم اليوم بعرض ماهي منصة مطلوب وكيفية التسجيل بها والمستندات المطلوبة لها أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة التسجيل في منصة معروف بدون سجل تجاري وأهم الشروط المطلوبة ومميزاتها

خطوات التسجيل في منصة مطلوب

لقد قام المركز الوطني للفعاليات بتقديم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية المنصة الإلكترونية مطلوب. والتي تقدم للمواطن العديد من الخدمات والامتيازات التي تجعلها من أهم الخدمات الإلكترونية ويمكننا ذكر أهن الخدمات كما يلي:

تقديم هذه المنصة إمكانية العمل المؤقت والتي تعتبر من أهم الخدمات المقدمة للأفراد. كما إنها تقدم ميزة المواهب أيضاً، والتي يندرج تحتها المشروبات والمأكولات وخدمات المطاعم والمقدمين للطعام. وكذلك هناك خدمات المتاجر والتي تعتبر خدمات عديدة ومتنوعة وتوفر للمشاركين إمكانية المشاركة في الفعاليات المختلفة وخدمات الَواقع والعديد من الخدمات المساندة.

ونظراً لهذه الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة للمواطنين زادت عمليات البحث حول طريقة تسجيل الأفراد بها للاستفادة من خدماتها. ولهذا سوف نقوم بعرض طريقة التسجيل بالمنصة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مطلوب

ثم الدخول على تسحيل جديد ومنها اختيار سواء فرد أو شركة

وبعد الضغط على فرد يجب كتابة رقم الهاتف الخاص بك

وبعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كونها صحيحة.

ومنها يجب القيام بالموافقة على الشروط والأحكام

وأخيراً كتابة الرسالة المرسلة على الهاتف الخاص بك لتأكيد الدخول.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنصة

هناك الكثير من التساؤلات العديدة حول المستندات التي يجب أن يتم إرفاقها عند التقديم على التسحيل بالمنصة. ويمكننا ذكر أن أمر التسجيل داخل منصة مطلوب لا يحتاج إلي العديد من الأوراق والمستندات. ولكن عند وجود رغبة في التقديم للاشتراك بالفعاليات التي توجد داخل المنصة فيجب تقديم مجموعة من التراخيص. سواء كانت هذه التراخيص خاصة بالشركة أو بالحالة.

الفئات المصرح لها للتسجيل في منصة مطلوب

من الجدير بالذكر أن أمر التسجيل داخل المنصة مفتوح أمام الأفراد سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين بها. وفي حالة أن من لدية الرغبة في التسجيل سواء مقيم أو مواطن ولديه سجل تجاري. فمن الضروري أن يكون السجل التجاري قد تم إصداره من داخل المملكة العربية السعودية. حيث يعتبر أمر وجود سجل تجاري سعودي هو أمر هام وضروري للاشتراك في الفعاليات.