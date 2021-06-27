قسط 100 ألف بدون كفيل أو تحويل الراتب مع تمويل تسهيل

قسط 100 ألف بدون كفيل أو تحويل الراتب تمويل شخصي توفره شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين بالمملكة ، كما يمكن للعملاء تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وقد جاءت شركة تسهيل للتمويل من أهم الشركات بالمملكة التي تختص في تقديم حلول تمويلية تنافسية ، والتي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تخضع الشركة لإشراف البنك المركزي السعودي ساما.

أهم مميزات تمويل شركة تسهيل للسعودى والمقيم بالمملكة

توفر شركة تسهيل للتمويل عرض قسط 100 ألف بدون كفيل أو تحويل الراتب بشروط سهلة لجميع العملاء ، كما تعمل الشركة علي إنهاء إجراءات طلب المنتج بصورة فورية وسريعة ، ويمكن لطالب التمويل التمتع بالعديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة من خلال هذا المنتج ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. تقدم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة التمويل الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. لا يحتاج طالب التمويل الي وجود كفيل أو ضامن وذلك للاستفادة من تمويل شركة تسهيل. يمكن لطالب التمويل الحصول على قرض تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من عرض قسط 100 ألف بدون كفيل أو تحويل الراتب. توفر شركة تسهيل للتمويل خيارات للسداد عديدة يمكن أن تبدأ من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر. يتميز تمويل تسهيل بالسرعة في إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج. توفر الشركة موافقة فورية أونلاين علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي الشركة بالمملكة.

كيفية التقديم على طلب تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب