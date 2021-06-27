بدون دفعة أولي وبدون كفيل أحصل علي تمويل اليسر بأقل راتب

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بدون دفعة أولي وبدون كفيل أحد الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد بالمملكة ، حيث تتيح الشركة للمواطن السعودي إمكانية الاستفادة من تمويل اليسر بأقل راتب وأسهل الشروط ، وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من أكبر شركات التمويل في المملكة والتي تقدم خدمات تمويلية تنافسية لقطاع الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات الحصول على التمويل وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل شركة اليسر للأفراد في المملكة العربية السعودية.
بدون دفعة أولى وبدون كفيل أحصل على تمويل شركة اليسر
تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي فورى بأقل راتب وبدون كفيل للمواطنين المتقاعدين في المملكة ، كما توفر الشركة التمويل بدون دفعة أولي وذلك لتمويل التورق وتمويل السلع الاستهلاكية ، كما توفر شركة اليسر المنتج بإمتيازات عديدة يمكن أن يستفيد بها العميل بشروط ميسرة وغير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- تمويل فورى بدون كفيل عارم.
- يتميز تمويل شركة اليسر للمتقاعدين انه بدون رسوم إدارية.
- توفر شركة اليسر التمويل للمتقاعدين بدون دفعة أولي وبدون كفيل وذلك لمنتج التورق ومنتج السلع الاستهلاكية.
- تمويل شركة اليسر للمتقاعدين بدفعة أولي تبدأ من 0% وذلك في حالة تمويل الإجارة.
- تقوم شركة اليسر للإجارة والتمويل بالإعفاء من الأقساط الغير مستحقة وذلك في حالة وفاة العميل لاقدر الله.
- تتيح الشركة للعملاء المتقاعدين من خلال هذا العرض فرصة إمتلاك السيارة التي يرغب بها ، أو الحصول على سيولة نقدية بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على عروض التمويل المتاحة لديها وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
- تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج.
شروط طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل والمستندات اللازمة
- يشترط أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 1985 ريال سعودي .
- يلزم تقديم خطاب تعريف بالصيغة المعتمدة.
- يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل اليسر بدون كفيل تقديم هوية سارية المفعول للشخص المتقدم بالطلب.
- تقديم العنوان الوطني الخاص بالشخص المتقدم بالطلب داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط ألا يزيد عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 70 سنة وذلك للاستفادة من المنتج.
- يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل تقديم رخصة قيادة سارية المفعول للشخص المتقدم بطلب الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.
- يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب العميل في الحصول عليها وذلك من خلال معرض معتمد لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
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