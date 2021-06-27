إيداع المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعى وطريقة الاستعلام عنها ١٤٤٢

إيداع المساعدة المقطوعة، يعد هذا الموضوع أحد أهم وأبرز ما يبحث عنه الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث يزداد البحث عليه يوما تلو الآخر نظرا لأهميته عند آلاف الأشخاص الذي قدموا في وقت سابق من أجل أن يحصلوا على هذه المساعدة المالية التي قد تساعدهم في تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، وتسعى المملكة جاهدة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين ليعيشوا حياة أفضل مليئة بالرخاء والسعادة، وقد قامت بعمل برامج مفيدة جدا لهذه الفئات والتي تعتبر مقطوعة الضمان الإجتماعي من أبرزها وأكثرها شعبية، حيث تصرف كل عام إلى عشرات الآلاف من المواطنين الذين سبق وأن قدموا ملفاتهم من أجل أن يتم قبولهم ويحصلوا على هذه المساعدة المالية المهمة جدا، وقد تحقق لهم الكثير من الأهداف التي كانوا يتمنونها.

المساعدة المقطوعة

قبل ما يقارب الستة أعوام ومنذ مجيئ الملك سلمان حفظه الله ورعاه قام بالإعلان عن الكثير من البرامج والمساعدات التي من شأنها أن تخفض نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية، وقد كانت المساعدة المقطوعة من تلك المساعدات التي أعلن عنها، حيث أنه في كل عام تصرف مرة واحدة، وذلك بعد أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفحص جميع الملفات المقدمة من طرف الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويتم إيداع المنحة في حساب كل شخص فور قبوله، جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بوضع بعض الشروط المهمة جدا والتي لا بد لكن من ينوي تقديم ملفه للوزارة أن يكون على دراية تامة بها حيث أن من لا تتوفر فيه تلك الشروط تقوم الوزارة برفض الطلب الخاص به، وسنعرض لكم جميع تلك الشروط الأساسية التي تطلبها الوزارة.

جديد أخبار المقطوعة

صدر قبل يومين قرار من طرف وزارة الموارد البشرية حول إلغاء المادة الثامنة لنظام الضمان الاجتماعي ، حيث أنه لم يعد من الممكن في هذا الوقت صرف المساعدة المقطوعة، كما أن الوزارة اتخذت نظاما جديدا حيث تقوم بتحليل وضع الأسرة وما تحتاجه من دعم ثم تقوم بعد ذلك بإرسال الدعم لها.