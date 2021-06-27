أهم خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة بالمملكة

منحة ريف تقوم المملكة بمحاولة حل جميع المشاكل التي تمر بها جميع السكان، ومن ذلك ما قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث قامت الوزارة بإطلاق خدمة ريف الإلكترونية، والتي يتمكن المواطنين من خلالها من تسجيل جميع المعلومات الخاصة بهم والتي تساعدهم في تنمية الانشطة الزراعية لهم، حيث يشئقوم التطبيق على تحسين حالة جميع المواطنين وصغارهم من المزارعين داخل المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الزراعة وكفاءات الإنتاج لهم.

برنامج دعم الريف في السعودية: إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع

تقوم الوزارة على تحسين حالة المزارعين من خلال القيام على استغلال جميع الفرص واستثمارها لتحسين حالة المزارعين، ويعمل التطبيق على الاستحواذ على عدد من القطاعات الخاصة بمنتجي الزراعة، حيث تم إطلاق عدد من التطبيقات الفرعية التابعة لها، والتي تهدف إلى:

تحديث الآلات الخاصة بتنظيف وتسويق البن، خاصةً النوع العربي منه.

العمل على تطوير المشاريع التي يتم فيها إنتاج العسل، وتربية النحل.

الإهتمام بقطاعات الزراعة، خاصةً زراعة الورود وتطوير الآلات القائمة على رشها وتحصينها.

العمل على تطوير الآلات التي تساعد في حصاد الفاكهة خاصةً الرمان والعنب والتمر والتين، والذي انفردت بتحسينها المملكة.

تدريب الأشخاص الراغبين في تعلم الصيد، ومنهم أبناء الصيادين، والعاملين في المزارع السمكية.

العمل على تطوير القطاعات التي تجمع صغار الماشية، للوصول إلى أفضل حصيلة للمواشي من خلالها.

شروط القبول في برنامج دعم الريف في السعودية

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الشخص المتقدم من أصحاب المهن الزراعية، الذي قام التطبيق بذكرها، وأن يكون من ساكني المناطق الإدارية.

أن يكون الشخص غير متقدم أو عامل في أحد الوظائف الحكومية او القطاع الخاص.

أن لا يقل سن الشخص عن واحد وعشرين عام.

أن يكون الحد الأعلى لدخل المواطن 6.000 ريالأً.

أن يكون الشخص غير مشترك في أكثر من برامج ثلاثة داعمة، بحيث لا يبلغ مبلغ الدعم عن 54.000 ريال بشكل سنوي.

أن يمتلك المتقدم إلى المنحة لديه حساب بنكي مسجل بإسمه.

أن يتم استكمال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

قم برفع الطلب على المنصة.