نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة بالكويت 2021 استعلم حالاً نتائج المربع الإلكتروني ntega في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة بالكويت أنهى طلاب الثانوية العامة في الكويت امتحانات نهاية العام للسنة الدراسية ٢٠٢١، منذ أسبوعين، ومنذ أن انتهى الطلاب من الامتحانات و عكفت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تصحيح الإجابات وجمع ورصد الدرجات ومراجعة الأوراق واعتماد النتيجة لتنتهي من تلك المهمة الخميس الماضي الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١، تمهيدًا لإعلان النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتائج الثانوية العام بالكويت إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت أنها بصدد إعلان نتائج الثانوية العام للعام الدراسي ٢٠٢١ والتي من المقرر أن تعلن عنها إلكترونيا من خلال موقع انشأته خصيصا للاستعلام عن النتائج وإعلانها عبر موقع المربع الإلكتروني، ويأتي ذلك تيسيرًا وتسهيلًا على الطلاب وحرصًا من الوزارة على صحتهم وسلامتهم، حيث بإمكانهم الحصول على المتاحة من المنزل دون حاجة للذهاب إلى المدرسة.

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة الكويت

من المقرر وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الاليكتروني أنها بصدد الإعلان عن النتيجة بدء من اليوم السبت الموافق ٢٦ من شهر تدينوا ٢٠٢١ عبر موقع الذي أنشأته خصيصًا وهو موقع المربع الالكتروني، وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة درجاتهم من خلال تسجيل الدخول على الموقع وإدخال بياناتهم الخاصة بهم التي يطلبها الموقع، وفور إدخال تلك البيانات الخاصة بالطالب سيعرض الصفحة الخاصة بالموقع نتيجة الطالب مدعومة بالدرجات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت

يمكن لطلاب الثانوية العامة بدولة الكويت معرفة النتائج الخاصة بهم والاطلاع عليها والاستعلام عنها إلكترونيا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المربع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، والذي مهمته هو إعلان النتيجة.

بعد تسجيل الدخول على الطالب أو المتعلم اختيار خدمة النتائج والضغط عليها من بين الخيارات المتاحة.

على المستعلم ادخال البيانات التي يطلبها منه الموقع مثل الرقم المدني للطالب.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح عليك الضغط على كلمة استعلام وبعدها ستظهر النتيجة في صفحة خاصة تعرض النتائج والدرجات

مع ارق الأمنيات القلبية بدوام التفوق والنجاح لجميع طلبة وطالبات الثانوية العام بدولة الكويت